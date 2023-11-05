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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto edildi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto edildi

Son Güncelleme: 05.11.2023 18:08

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi. Protestocu, Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasını eleştirerek, onu Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerlemekle suçladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi.

İLK GÜNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi.

Ecevit kabrini ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'e ilk gününde protesto

"SIRTINDAN VURDULAR, HAK ETTİ Mİ?"

Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasını " Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, "Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı" dedi.

Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Ecevit, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto edildi - Son Dakika
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