 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili geçmiş olsun dileğinde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis kürsüsünde fenalaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren Saadet Partili Hasan Bitmez ile ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayıp, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Özel, ayrıca, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'yı da arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partili Hasan Bitmez\'in sağlık durumuyla ilgili geçmiş olsun dileğinde bulundu
12.12.2023 - 19:49,
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, TBMM'de fenalaşan partisinin milletvekili Hasan Bitmez için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in Genel Kurulda fenalaşarak hastaneye kaldırılması nedeniyle Karamollaoğlu'nu aradı.

Özel, Bitmez'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özgür Özel ayrıca Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'yı da arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Temel Karamollaoğlu, Hasan Bitmez, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika


22:43
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, 'Yine ölmedim' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:49
Elon Musk, önümüzdeki yıl TEKNOFEST için Adana'ya gelecek Elon Musk, önümüzdeki yıl TEKNOFEST için Adana'ya gelecek
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti

Son Dakika
22:43 Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:49 Elon Musk, önümüzdeki yıl TEKNOFEST için Adana'ya gelecek
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:46:59. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement