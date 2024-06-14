CHP Genel Başkanı Özgür Özel Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katıldı.

14.06.2024 00:12
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katıldı

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katıldı. Özel, çalıştay sonunda hazırlanacak raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşarak, meselenin siyaset üstü olduğunu vurgulayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB tarafından düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katıldı.

Programda konuşan Özgür Özel parti içerisinde şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını tespit edecek bir genel başkan yardımcılığının eksikliğini hissettiklerini belirterek, "Emekli Tümamiral Sayın Yankı Bağcıoğlu hem Parti Meclisi'mizin, hem Merkez yönetim Kurulumuzun bir üyesi olarak o günden beri görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun Türkiye genelindeki tüm belediyeler ve kuruluşlarla paylaşılacağını vurgulayan Özel, "Çalıştayın raporları herkesin temsil ettiği bütüncül yapılarda değerlendirilerek, Türkiye'deki siyasi parti farklılığı olmaksızın tüm belediyelere aktarılacak. Sosyal demokrat belediyeler üzerinden partimizin belediyelerinin bugüne kadar yaptığı titiz çalışmaları detaylandırmaları talep edilecek. Burada bulunan sözcümüz ve milletvekillerimiz kanalıyla TBMM'nin ilgili komisyonlarına taşınacak. Ayrıca ben komisyon raporlarını başta Cumhurbaşkanı ile ve tüm genel başkanlarla paylaşarak, bu meselenin siyaset üstü olduğu, hepimiz adına görev yaparken hayatını kaybedenlerin hepimizin çocukları yerine annesiz babası büyüyenlerin eşsiz kalanların, ortak sorunlarına bir kez daha vurgu yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Politika, Son Dakika

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