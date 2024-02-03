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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.

03.02.2024 15:44
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Piyade, Irak, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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