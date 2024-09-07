Özgür Özel Sosyalist Enternasyonal Toplantısında

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Küresel ve Yerel Sorunlara İlerici Çözümler" başlıklı Sosyalist Enternasyonal komite toplantısına başkanlık etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, partisinin ATO Congresium'daki "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda, parti programında yapılacak değişikliklere yönelik tartışmaların yürütüldüğü masa toplantılarına katıldı.

Özel, daha sonra, "Küresel ve Yerel Sorunlara İlerici Çözümler" başlıklı Sosyalist Enternasyonal komite toplantısına başkanlık etti.