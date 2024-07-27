CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Tayyip Bey, bırak küfeyi benim sırtıma ver. Ben emekliyi aslan gibi taşırım' - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Tayyip Bey, bırak küfeyi benim sırtıma ver. Ben emekliyi aslan gibi taşırım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde vatandaşlara hitap ederken sırtına küfe alan gençlere destek verdi. Özel, Tayyip Erdoğan'a hitaben, 'Eğer taşıyamıyorsan, bırak küfeyi. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler değil, esnaf, çiftçi değil. Bu küfeye ne yük koyarsan koy, biz taşırız. Taşıyamayanlar bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı küfeyi biz taşıyalım. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız' dedi.

27.07.2024 08:38
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Sırtına küfe alan Özel, "Tayyip Bey, bırak küfeyi benim sırtıma ver. Ben emekliyi aslan gibi taşırım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde vatandaşlara otobüs üzerinden seslendi. İki gencin protesto amaçlı küfe getirdiğini gören Özel, gençleri yanına çağırdı. Burada eleştirilerini sürdüren Özel, "Geçen gün Tayyip Bey'i dinliyorum. Ben demişim 'emekliye 12 bin 500 yetmez, 17 bin 500 ver.' 'Asgari ücrete zam yok' demiş, asgari ücreti zam yapalım demişim. 17 bin lira çay parası çay parası olmaz, 25 bin taban fiyat olsun dedim. 9 bin 200'e buğday satılmaz, 15 bin olsun dedim. Tarlalarda 2 liraya domates kaldı, kavunun karpuzun bostanda kalması olmaz demişim, diyor ki 'Özgür Bey'in sırtında küfe yok, emekliye zam istiyor.' '2 bin 500 lira zam 33 milyar tuttu' diyor. 'Benim sırtımda küfe var' diyor. Gençler bunu duymuş, küfeyi getirmişler. Tayyip Bey'e dedim ki, 'Doğru, senin sırtında küfe var. Bu milletten oy istedin, onlar da aldı küfeyi sırtına koydu. Tayyip Bey diyor ki, 'Emekliler bana ağır geliyor, taşıyamam. Asgari ücretli ağır gelir taşıyamam. Rizeli hemşerime çay parası veremem ağır geliyor' diyor. Ama bir bakıyorsunuz yandaş müteahhitte sıra gelince dikeliveriyor. 660 milyar lirayı buluyor. Ben diyorum ki, 'Tayyip Bey, bırak küfeyi ver benim sırtıma. Ben emekliyi aslan gibi taşırım. Asgari ücretliyi taşırız. Biz bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan, bırak küfeyi. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler değil, esnaf, çiftçi değil. Bu küfeye ne yük koyarsan koy, biz taşırız. Taşıyamayanlar bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı küfeyi biz taşıyalım. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız" dedi.

Özel, seçimlerin galibiyetle sonuçlanması durumunda kutlamalarda bu iki gencin de olacağının sözünü verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Tayyip Bey, bırak küfeyi benim sırtıma ver. Ben emekliyi aslan gibi taşırım' - Son Dakika

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