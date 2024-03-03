CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ\'da partililere seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geldiği Tekirdağ'da partililere seslendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'daki adayının proje toplantısına katıldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yapan Özel, "CHP, Atatürk'ün kurduğu parti. Daha dünyada kadınlar oy kullanamazken seçme ve seçilme hakkının tanındığı bir ülkedeyiz. Nice Avrupa Birliği ülkesi bizden 30 sene sonra bu hakkı verdi. Atatürk Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçmeden bu vizyonu ortaya koydu ve bize öğütledi. Hayatın yarısı kadınlardan ve erkeklerden oluşurken, bu kendini vazgeçilmez gören erkelerin her birini yetiştiren, dünyaya getiren kadınlarken, maalesef bizler CHP'de siyaset yapanlar Ata'mızın vizyonunu bu günlere getirmekte mahcubiyet içindeyiz. Bu dönem 5 güçlü kadın adayımız var. Yetmez gün gelecek CHP'de Parti Grubu'nun yarısı kadın, yarısı erkek olacak, belediye başkanlarının yarısı kadın, yarısı erkek olacak" dedi.
Özel daha sonra Çorlu'da düzenlenecek olan halk buluşması mitingine doğru yola çıktı. - TEKİRDAĞ
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Bolu Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, bugün gerçekleştirdiği proje tanıtım toplantısında emekliler için iki müjde verdi. Şartları tutan emeklilere ayda 2 bin liraya kadar destek ve su parasında yüzde 50 indirim vaadinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ve birlikte hareket ettiklerini belirtti. Kandemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Görgel ise Kahramanmaraş için onurlu ve şerefli bir yolculuğa çıktıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, düzenlenen programda 104 adet projesini anlattı. Programa AK Parti Adıyaman milletvekilleri, il başkanı, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Polat, metrobüs, sosyal konut projesi, ulaşım projesi, alt yapı sisteminin yenilenmesi, imar düzenlemeleri gibi birçok projeyi anlattı.
CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, fahiş fiyatla mücadelede kararlılık mesajı vererek "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir." dedi.
AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Turan Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, 60 projeyi anlatarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacaklarını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekilleri de konuşmalarında, İzmir'e hizmet için çalıştıklarını ve CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerin hizmete yetersiz kaldığını vurguladılar.
Ardahan'ın Göle ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan rutin uygulamada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Ardahan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hızlı trenin hizmet olmadığını belirterek eleştirdiği trenle geri Ankara'ya döndü. Karamollaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda hızlı trenin Sivas'a fayda sağlamayacağını ve göçü hızlandıracağını ifade etmişti.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışma sonucunda Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti. Y.K, olay yerinden kaçarken S.T'nin üzerinden geçti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.
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