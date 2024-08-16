CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm siyasi partilerin liderlerini toplantıya çağırdı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm siyasi partilerin liderlerini toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan arbedeye ilişkin açıklamalarda bulunarak, tüm siyasi partilerin genel başkanlarını toplantıya çağırdı.

16.08.2024 16:18
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal, tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin " Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesinin usul tartışmaları sırasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, "Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var. Gözümüzün önünde oldu, kadınlara vuruyorlar. Bu duruma şahit olduğum için inanılmaz derecede utanç içindeyim. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal, tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Yaşanan durumun Meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktığını kaydeden Özel, şunları kaydetti:

"Meclis İdari Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, öyle gördük. Sayın Gülüstan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken; maalesef."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm siyasi partilerin liderlerini toplantıya çağırdı - Son Dakika

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