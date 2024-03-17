CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye\'ye, Türk insanına ve Osmaniye\'ye güveniyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'ye güveniyorum, Türk insanına güveniyorum, Osmaniye'ye güveniyorum. Serkan kazanacak, Osmaniye kazanacak. Türkiye kazanacak" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'yi ziyaret etti ve seçim irtibat bürosunda partililerle buluştu. Seçim irtibat bürosu önünde "halk buluşması" programında partililere hitap eden Özel, konuşmasına geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu vefat eden merhum il başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü'yü anarak başladı ve Osmaniye'nin kendisi için ikinci bir memleket olduğunu vurguladı.
"Osmaniye benim ikinci memleketim"
CHP Genel Başkanı Özel, "İllere giderken Osmaniye'ye de gideceğim dedim, oraya dediler 1 ay önce gittiniz, çok iddialı olduğumuz şehirlere gidelim dediler. Birincisi Osmaniye'de çok iddialıyız, ikincisi Manisa'ya mı Osmaniye mi derseniz Osmaniye'ye gidelim derim, Manisa doğduğum yer, büyüdüğüm yer, doyduğum yer memleketim gitmedim mi burnumda tüter ama Osmaniye'de ne dedik ikinci memleketim, kardeşlerimin memleketi, abilerimin memleketi, babalarımın, dedelerimin memleketi dedim. Hepinizi çok seviyorum. Osmaniye'de fahri milletvekilliği de yaptım" dedi.
" Devlet Bahçeli'ye memleketinden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, "Bugün sabah bir haber okudum, Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş, omzu incinmiş, kolu incinmiş memleketinden kendisine geçmiş olsun diyorum, saygılarımı iletiyorum. Osmaniye'de önemli olan siyasi ayrılıklar olur tartışmalar da olur belki ama, Osmaniye'nin insan yönü kuvvetlidir, hemşehriciliği kuvvetlidir. Osmaniyeli birbirini seven, vatanını seven, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan insanların memleketidir" dedi.
"Ben Türkiye'ye güveniyorum, Türk insanına güveniyorum"
CHP Genel Başkanı Özel, "Osmaniyeli alnının terini toprağa damlatandır, topraktan bereket fışkırtandır, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanandır. Haramdan ve yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi taşıyandır, güzel insanların, çalışkan çiftçilerin memleketidir. Ben Türkiye'ye güveniyorum, Türk insanına güveniyorum, Osmaniye'ye güveniyorum. Serkan kazanacak, Osmaniye kazanacak" diyerek konuşmasını tamamladı. - OSMANİYE
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'ye, Türk insanına ve Osmaniye'ye güveniyorum - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bin yatak kapasiteli yeni bir şehir hastanesi yapılacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı mitingin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Dua eden Erdoğan, Konya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçakla hareket etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin dört bir yanında imzası olan TOKİ'nin 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konutun hiçbirinin yıkılmadığını ve depreme dayandığını söyledi. Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında, Çanakkale'nin milletin azim ve iradesinin vatan olma yolculuğundaki en büyük başlangıç olduğunu belirtti. Vali Aslan, şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anarak, vatan sevgisi ve kahramanlarımıza duyulan saygının önemine vurgu yaptı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafa ziyaretlerde bulundu. Aydın, Beylik Pazarı'nı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir pazarı gezen Aydın, kadınlara çiçek takdim etti, çocuklara rüzgar gülü dağıttı. Aydın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin aşevine İBB tarafından günlük getirilen 2 bin kişilik yemeğin hızla tüketildiğini öğrendi. Aydın, fakirliğin yok edilmesi gereken bir şey olduğunu belirterek, beceriksiz ve muhteris yöneticilerin insanları yoksullaştırdığını ifade etti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlar Erzincan ve diğer 5 ilde gerçekleştirildi. Toplamda 54 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve para ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'nın AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlendiğini ve yaptığı iş ve hizmetlerin dünya çapında takdir topladığını belirtti.
Aydın Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık olduğunu ve temizlik çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca, altyapı ve imar planları yapacaklarını, kaçak yapı sorununu çözeceklerini ve kira sorununu da gidermek için projeler geliştireceklerini ifade etti.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 21 yılda 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yapıldığını belirterek, eser ve hizmet siyasetinin ülkede başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen yatırımların detaylarını da paylaştı ve Konya'daki raylı sistem hattının uzunluğunun 5 yıl içinde 105 kilometreye çıkarılacağını söyledi.
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