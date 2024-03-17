CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'ye, Türk insanına ve Osmaniye'ye güveniyorum - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'ye, Türk insanına ve Osmaniye'ye güveniyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye\'ye, Türk insanına ve Osmaniye\'ye güveniyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'yi ziyaret ederek partililerle buluştu. Konuşmasında Türkiye'ye, Türk insanına ve Osmaniye'ye olan güvenini vurgulayan Özel, Serkan'ın kazanacağını ve Osmaniye'nin kazanacağını belirtti.

17.03.2024 16:55
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'ye güveniyorum, Türk insanına güveniyorum, Osmaniye'ye güveniyorum. Serkan kazanacak, Osmaniye kazanacak. Türkiye kazanacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'yi ziyaret etti ve seçim irtibat bürosunda partililerle buluştu. Seçim irtibat bürosu önünde "halk buluşması" programında partililere hitap eden Özel, konuşmasına geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu vefat eden merhum il başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü'yü anarak başladı ve Osmaniye'nin kendisi için ikinci bir memleket olduğunu vurguladı.

"Osmaniye benim ikinci memleketim"

CHP Genel Başkanı Özel, "İllere giderken Osmaniye'ye de gideceğim dedim, oraya dediler 1 ay önce gittiniz, çok iddialı olduğumuz şehirlere gidelim dediler. Birincisi Osmaniye'de çok iddialıyız, ikincisi Manisa'ya mı Osmaniye mi derseniz Osmaniye'ye gidelim derim, Manisa doğduğum yer, büyüdüğüm yer, doyduğum yer memleketim gitmedim mi burnumda tüter ama Osmaniye'de ne dedik ikinci memleketim, kardeşlerimin memleketi, abilerimin memleketi, babalarımın, dedelerimin memleketi dedim. Hepinizi çok seviyorum. Osmaniye'de fahri milletvekilliği de yaptım" dedi.

" Devlet Bahçeli'ye memleketinden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, "Bugün sabah bir haber okudum, Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş, omzu incinmiş, kolu incinmiş memleketinden kendisine geçmiş olsun diyorum, saygılarımı iletiyorum. Osmaniye'de önemli olan siyasi ayrılıklar olur tartışmalar da olur belki ama, Osmaniye'nin insan yönü kuvvetlidir, hemşehriciliği kuvvetlidir. Osmaniyeli birbirini seven, vatanını seven, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan insanların memleketidir" dedi.

"Ben Türkiye'ye güveniyorum, Türk insanına güveniyorum"

CHP Genel Başkanı Özel, "Osmaniyeli alnının terini toprağa damlatandır, topraktan bereket fışkırtandır, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanandır. Haramdan ve yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi taşıyandır, güzel insanların, çalışkan çiftçilerin memleketidir. Ben Türkiye'ye güveniyorum, Türk insanına güveniyorum, Osmaniye'ye güveniyorum. Serkan kazanacak, Osmaniye kazanacak" diyerek konuşmasını tamamladı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'ye, Türk insanına ve Osmaniye'ye güveniyorum - Son Dakika

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