CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye\'yi bir orman gibi birlikte hareket etmeye davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün Cumhuriyetçileri, bütün Atatürkçüleri, Türkiye'yi seven herkesi, bu ülkedeki bütün demokratları ve iyi insanları, bir orman gibi hep birlikte olmaya ve hep birlikte davranmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, CHP Spor Kurulu üyeleri ve Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı sporcuları ile parti genel merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen 100'üncü Yıl Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin, "100 yıllık ulu ve kökleri çok sağlam, sonraki yüz yıllarda da var olacak bir çınar" olduğunu belirtti.

Türkiye'yi seven herkesi bir arada hareket etmeye çağıran Özel, "Nazım Hikmet'in dediği gibi, 'Ağaçların tek ve hür olması önemli ama bir orman gibi kardeşçesine yaşamak da önemli.' Şimdi siyasette çok konuşuluyor. 'Tek ve hür mü olacağız?' diye. Elbette her birimiz tek ve hür olacağız ama başarılı olabilmek için bir orman çokluğunda olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında 31 Mart seçimlerinin en önemli sınavları olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Ben bütün Cumhuriyetçileri, bütün Atatürkçüleri, Türkiye'yi seven herkesi, bu ülkedeki bütün demokratları ve iyi insanları, bir orman gibi hep birlikte olmaya ve hep birlikte davranmaya davet ediyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i sevenler ilk zaferi 31 Mart seçiminde hep birlikte kazansınlar. Onu ümit ederek bu çınar ağacımızı hep birlikte dikiyoruz."

Konuşmaların ardından Özgür Özel, çınar fidanı dikti.