CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer\'e Destek Verdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklamasının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda topladı. Özel, daha sonra ilçe meydanında toplanan kalabalığa hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından MYK toplantısını Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı. Özel, daha sonra MYK üyeleriyle birlikte Esenyurt Meydandaki mitinge katıldı. Mitinge CHP Genel Başkanı Özel'in yanı sıra, DEM Parti milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partililer katıldı.

Konuşmasına tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek vererek başlayan Özel, "Cumhuriyetimiz iki gün önce 101. yaşını kutladı. 101 yılda nice badireler atlattık. Darbeler, darbe girişimleri, terör saldırıları nice olay yaşadık. Ama yıkılmadık, karşımıza her türlü kötülüğü diktiler, sinmedik, eğilmedik, teslim olmadık. Biriz, birlikteyiz, hep beraberiz. Ahmet Özer bir akademisyen, profesör. Bir kanaat önderi, bilim insanı, kamu görevlisi. Yıllardır bu görevleri yapıyor" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in rekor oyla seçildiğini söyleyen Özel, "Esenyurt'ta aday belirlenirken elbette bir siyasi parti o kentin sosyolojisini, seçmenlerinin tercihini dikkate alarak en doğru adayı belirlemek durumundadır. Görüşerek, ölçerek, biçerek yaptık. En sonunda Ahmet Özer'i sizlere arz ettik. İki kişiden biri oyuyla, rekor oyla Ahmet Hoca kazandı. Dün yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, usulsüzlük, bir kumpasın tüm işaretlerini barındırmaktadır. Davet edilse ifade vermeye gidebilecekken sabah 05.00'te kapısını kırarak, çilingirle evinin kapısına dayandılar. Eşi uyandırayım dedi kabul etmediler. Ahmet Özer'in yatak odasına giderek bizzat uyandırdılar, bunu bilerek yaptılar" diye konuştu.

Erken seçim çağrısı yapan Özel, "Biz seçime hazırız. Biz milletin gündemini konuşacak, halk iradesinin yanında duracağız. Milletin hesabı, halkın hesabı, koltuk hesabını bozacak. Hep beraber başaracağız, kazanacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL