CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gazipaşa\'da açılış törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Gazipaşa Belediyesinin toplu açılış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, 5 yılda Gazipaşa'ya 925 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.
Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın toplu açılış törenine katıldı. Yoğun ilgi ve coşkunun olduğu törende halka seslenen Başkan Böcek, Gazipaşa'ya A'dan Z'ye her alanda yatırım yaptıklarını belirterek, "5 yılda Gazipaşa'ya 925 milyon TL yatırım yaptık. Çok güzel bir kültür merkezi tamamladık ve bütün etkinliklerimizi orada yapıyoruz. 5 yıllık süreçte Antalya'mızda 5 yılda hiç yapılmayan şeyleri yaptık. Demek ki iktidarı muhalefeti fark etmiyor yeter ki milletin parasını millete harcayın" dedi.
"Gazipaşa özel bir yer"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, adını Gazi Mustafa Kemal'den alan Gazipaşa'nın çok özel bir yer olduğunu söyledi. Gazipaşa'nın ve Antalya'nın hak ettiği değeri görmediğini söyleyen Genel Başkan Özel, 73,6 milyar lira vergi tahsilatı yapılan bir yer Antalya. Burası Türkiye'deki bütün milli gelirin yüzde 3,3'ünü üretmiş. 55 milyon dolarlık turizm gelirinin 25 milyon doları buradan üretilmiş. Peki yatırım programında Antalya'ya ne verilmiş 7.1 milyar yani yüzde dokuz buçuğu. Yani 10 almışlar Antalya'ya bir vermişler. Kepçe ile almışlar çay kaşığı ile vermişler. Antalya'nın hakkını yemişler Antalya'ya haksızlık etmişler. Antalya'nın hakkını arayacağız, hakkını savunacağız. Antalya'nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
"Meyve üreticileri desteklenmeli"
Antalya'nın bir tarım kenti olduğuna değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakıta gelen zamların tarım üreticisini de derinden etkilediğini belirtti. "Mazota zam geldi mi çiftçinin keyfi kaçıyor" diyen Özel, "Ekerken, dikerken, sürerken, toplarken, satarken hep maliyet. Çiftçinin yüzde 1 destekleme hakkı var. Onun da beşte birini zor ödüyorlar ama diğer yandan kur korumalı mevduata para buluyorlar. Gazipaşa'daki tropik meyve üreticilerinin çok farklı sorunları, almaları gereken destekler var. Bu ülkenin ithal etmek yerine ihracat yapan yani milli açığı kapatan üreticiyi desteklemesi gerek. Bütün dünya sizin ürettiğiniz muzu, ejder meyvesini 50 çeşit tropikal meyveyi yurt dışına satıyorsunuz. Devletin size farklı pazar imkanlarını zorlaması lazım. Biz buradaki üreticilerimiz için fuarlar yapmaya, size yeni ihracat kapıları bulmaya, yeni ihracat kapıları bulmaya kararlıyız. Sizin arkanızda olacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Muhittin Böcek, Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından Gazipaşa'ya kazandırılan Tropikal Park ve Tropik Sera'yı ziyaret ederek doğal güzellikleri yerinde inceledi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gazipaşa'da açılış törenine katıldı - Son Dakika
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını ve gelişimini vurgulayarak, ülkenin dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Amasya'ya yapılacak olan yeni hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini ve deprem izolatörü teknolojisiyle donatılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da metro gibi ulaşım projelerinin olmadığını ve belediye başkan adaylarının hizmet üretmediklerini belirtti.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da yaptığı konuşmada, partinin halkın sesi olmak için kurulduğunu ve siyasetteki kutuplaşma sistemini yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akşener, ayrıca emekli maaşlarını eleştirerek, halkın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Vali, milletvekilleri ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle atıldı. Hastanede 370 adet sismik deprem izölatörü sayesinde muhtemel bir deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak. Bu önemli sağlık yatırımının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?