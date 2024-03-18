CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gazipaşa\'da açılış törenine katıldı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Gazipaşa Belediyesinin toplu açılış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, 5 yılda Gazipaşa'ya 925 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın toplu açılış törenine katıldı. Yoğun ilgi ve coşkunun olduğu törende halka seslenen Başkan Böcek, Gazipaşa'ya A'dan Z'ye her alanda yatırım yaptıklarını belirterek, "5 yılda Gazipaşa'ya 925 milyon TL yatırım yaptık. Çok güzel bir kültür merkezi tamamladık ve bütün etkinliklerimizi orada yapıyoruz. 5 yıllık süreçte Antalya'mızda 5 yılda hiç yapılmayan şeyleri yaptık. Demek ki iktidarı muhalefeti fark etmiyor yeter ki milletin parasını millete harcayın" dedi.

"Gazipaşa özel bir yer"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, adını Gazi Mustafa Kemal'den alan Gazipaşa'nın çok özel bir yer olduğunu söyledi. Gazipaşa'nın ve Antalya'nın hak ettiği değeri görmediğini söyleyen Genel Başkan Özel, 73,6 milyar lira vergi tahsilatı yapılan bir yer Antalya. Burası Türkiye'deki bütün milli gelirin yüzde 3,3'ünü üretmiş. 55 milyon dolarlık turizm gelirinin 25 milyon doları buradan üretilmiş. Peki yatırım programında Antalya'ya ne verilmiş 7.1 milyar yani yüzde dokuz buçuğu. Yani 10 almışlar Antalya'ya bir vermişler. Kepçe ile almışlar çay kaşığı ile vermişler. Antalya'nın hakkını yemişler Antalya'ya haksızlık etmişler. Antalya'nın hakkını arayacağız, hakkını savunacağız. Antalya'nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"Meyve üreticileri desteklenmeli"

Antalya'nın bir tarım kenti olduğuna değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakıta gelen zamların tarım üreticisini de derinden etkilediğini belirtti. "Mazota zam geldi mi çiftçinin keyfi kaçıyor" diyen Özel, "Ekerken, dikerken, sürerken, toplarken, satarken hep maliyet. Çiftçinin yüzde 1 destekleme hakkı var. Onun da beşte birini zor ödüyorlar ama diğer yandan kur korumalı mevduata para buluyorlar. Gazipaşa'daki tropik meyve üreticilerinin çok farklı sorunları, almaları gereken destekler var. Bu ülkenin ithal etmek yerine ihracat yapan yani milli açığı kapatan üreticiyi desteklemesi gerek. Bütün dünya sizin ürettiğiniz muzu, ejder meyvesini 50 çeşit tropikal meyveyi yurt dışına satıyorsunuz. Devletin size farklı pazar imkanlarını zorlaması lazım. Biz buradaki üreticilerimiz için fuarlar yapmaya, size yeni ihracat kapıları bulmaya, yeni ihracat kapıları bulmaya kararlıyız. Sizin arkanızda olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Muhittin Böcek, Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından Gazipaşa'ya kazandırılan Tropikal Park ve Tropik Sera'yı ziyaret ederek doğal güzellikleri yerinde inceledi. - ANTALYA