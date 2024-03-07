CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı. Özel, bu taahhütnamenin belediye başkanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini ve her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirtti.

07.03.2024 17:41  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye Başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş." dedi.

Özel, partisinin Bilecik İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, yarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsattı.

CHP Kadın Kollarının her 8 Mart'ta olduğu gibi kadın hakları mücadelesinde önemli bir adım atabilmek ve bu konudaki toplumsal farkındalığı belli noktaya çekebilmek için bir çalışma içinde olduğunu belirten Özel, bu çalışmayı yerel seçim gündemiyle birleştirdiklerini anlattı.

Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi niteliğinde taahhütname hazırladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye Başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii birtakım fırsatçılar da bunun üzerinde uzun süre tepindiler ama dünden bugüne olacak bir şey değil. Aylardır süren bir hazırlık Cumhuriyet Halk Partisinin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Elimizde Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politikası var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının başta toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirten bunu 9 madde halinde sıralayan bir taahhütname var. Bu taahhütname her bir belediye başkanımızı, başta kadın, erkek arasındaki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğine müdahale olmak üzere her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını, belediye hizmetlerinde kendilerine başvuran vatandaşları hiçbir şekilde ayırmayacaklarını ırk, mezhep, din, inanç ve siyasi tercih farkı olmaksızın herkese sunulacak eşit hizmetleri taahhüt eden bir belgedir."

Bilecik'te adaylarının Melek Mızrak Subaşı olduğunu hatırlatan Özel, "Elimizdeki bütün anketler ve Bilecik sokaklarındaki inanılmaz tansiyon kendisinin 1 Nisan tarihi itibarıyla Bilecik'in seçilmiş kadın belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini gösteriyor. Ben tüm belediye başkanlarımız adına elimdeki bu taahhütnameyi sayın Melek Mızrak Subaşı'ya takdim ediyorum imzalaması için. Aynı zamanda Bilecik'teki tüm ilçe ve belde belediye başkan adaylarımız ki onların hepsi erkek adaylar. Onların atacakları imzalar da son derece anlamlı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bilecik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
16:20 Hindistan’da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 19:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement