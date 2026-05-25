CHP Genel Merkez Tahliyesi: Tarihi Bir Gün

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP genel merkezinin tahliyesine ilişkin, "Dün Türk siyaset tarihi açısından çok önemli bir gündü, bunu hiç kimse unutmayacak. Bunu yaratanların lehine olduğunu düşünen varsa aklını yemiştir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Günaydın, gün boyunca toplantılar yapacaklarını ve başta parti genel merkezinin zorla tahliye edilmesi olmak üzere izleyecekleri yol haritasını ele alacaklarını belirtti. TBMM'de partinin nasıl çalışacağına ilişkin soru üzerine Günaydın, "Bütün bunları hem hukuken hem de siyaseten yorumlamak mümkün. Eğer süreç gerilmek isteniyorsa gerilir. Ancak, 'Gerilme olmadan yani suhuletle gidelim' deniyorsa ona göre hareket edilir. Dolayısıyla herkes hareket tarzını buna göre planlayacak. Kemal Bey de biz de öyle planlarız. Dün Türk siyaset tarihi açısından çok önemli bir gündü, bunu hiç kimse unutmayacak. Bunu yaratanların lehine olduğunu düşünen varsa aklını yemiştir. Sokağa çıkıp sorun, herkes gerekeni söyleyecektir. Ben aklı başında olan AKP'lilerin de bu görüntüden asla memnun olmadığını düşünüyorum. Siyasal partiye polis zoruyla gir; insanları tahliye et, biber gazı ve plastik mermi sık. Dün bir grup milletvekiliyle yemekteydik. Adam cebinden plastik mermi çıkarıyor, vücudundaki mermi izini gösteriyor, bunlar olabilecek şeyler midir?" dedi.

'HUKUKİ BİR ZORUNLULUK MU'

Günaydın, eski bir hukukçu olduğunu belirterek, "Burada bir karar var ve bu karara dayanıyorlar. Yani, 'Sen bu hukuki karara neden uymuyorsun.' Bu kararın tedbirle birlikte verilmesini gerektirir ne var? Böyle bir karar süreci işliyor; temyize açık. Neden istinaf tedbirle beraber bu kararı çıkartıyor da Yargıtay'ın karar vermesini beklemiyor. Sizce bu hukuki bir zorunluluk mu yoksa süreç yönetimiyle mi alakalı? Sen hukuk dolayımlaması üzerinden siyaset dizayn edeceksin ve sonra da bizim buna direnmemizi, 'Devletin polisine, mahkemenin kararına direniyor' şeklinde yorumlayacaksın. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.