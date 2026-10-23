CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile Wiseler başkanlığındaki heyet görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler başkanlığındaki heyetle görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Wiseler başkanlığındaki çok partili heyetle CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.