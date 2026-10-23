CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile Wiseler başkanlığındaki heyet görüştü

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile Wiseler başkanlığındaki heyet görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler'in başkanlık ettiği çok partili heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Parti açıklamasına göre görüşme CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler başkanlığındaki heyetle görüştü.
Partiden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Wiseler başkanlığındaki çok partili heyetle CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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