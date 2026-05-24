CHP Genel Merkezi\'nde Tahribat

CHP'Lİ SARI: GENEL MERKEZDE BÜYÜK TAHRİBAT VAR

CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "İçerisi nefes alınamaz bir durumda, büyük tahribat var genel merkezde. İstemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz olaylarla karşı karşıya kaldık. Biz geceden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluğu içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile ilişkiler kurarak, irtibat sağlayarak bu sorunun aklıselim bir şekilde çözülmesi için maksimum çaba sarf ettik. Görüşme trafiği oldu. Mümkün olduğu kadar karşılıklı görüşmeler yapıldı, telefon trafiği oldu. Ancak bir sonuca ulaşamadık" dedi.

'HUKUKİ SORUN HALLEDİLİNCE KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda kurultayı toplayacağını ilan ettiğini kaydeden Sarı, "Hukuki sorun halledilince kurultay sürecini başlatacağız, Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidecek bu kaçınılmaz bir süreç. Çok akut bir durum var şu anda, şu kriz anını bir atlatmamız gerek. Ondan sonra da partinin yetkili kurulları; başta Parti Meclisi olmak üzere, Sayın Genel Başkan tarafından çağırılacak, Parti Meclisi'nde değerlendirilecektir. Sayın Genel Başkanımız bugün Genel Merkeze gelmeyi uygun görmedi. O kendisi için en uygun zamanda planlamayı yapacak" diye konuştu.

ÖZEL'İN I İNDİRİLDİ

Öte yandan tahliye sırasında yaşanan olaylar nedeniyle parti genel merkezinin giriş katında büyük tahribat oluştu. Giriş katındaki birçok cam kırılırken, polisin binaya girişini engellemek amacıyla mobilyalardan barikat yapıldığı görüldü. Ayrıca parti genel merkezinde CHP genel başkanları arasında bulunan Özgür Özel'in fotoğrafı da duvardan indirildi.

CHP'Lİ POLAT: KEMAL BEY'E 'HAİN' DİYENLERİN PARTİYLE İLİŞİĞİ KESİLİR

Bir grup CHP milletvekili de Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e 'hain' diyenlerin partiyle ilişiği kesilir" dedi.