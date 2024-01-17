 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Gölbaşı İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu İstifa Etti

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Boynueğri ve yönetim kurulundan 7 kişi, yetkilerinin alındığı gerekçesiyle istifa etti. İstifa mektuplarında, yönetim kurulunun imza yetkilerinin alınarak İl Başkanı Engin Doğan'a verilmesi nedeniyle istifa edildiği belirtildi.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu İstifa Etti
17.01.2024 - 14:44,
Abone Ol

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Boynueğri ve yönetim kurulundan 7 kişi, yetkilerinin alındığı gerekçesiyle istifa etti.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Boynueğri ve yönetim kurulundan 7 kişi yönetim görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa etti. CHP Genel Merkezine istifa mektuplarını gönderen partililer, istifa mektuplarında, "Hiçbir neden gösterilmeden yönetim kurulunun imza yetkileri alınarak İl Başkanı Engin Doğan'a verilmesinden dolayı" ifadelerine ver verildi.

Yaşanan istifa olayının ardından açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Engin Doğan, "Gölbaşı İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanlığımıza İl Genel Meclisi üyeliği için yapılan müracaatta bulunan adayların sıralamalarını belirlemek için toplantı yapmış. Toplantıda tüzük, parti teamülleri, halkın talepleri ve demokratik kurallar yok sayılarak, İlçe Başkanımız Mehmet Boynueğri'nin kardeşi Orhan Boynueğri'nin birinci sıra İl Genel Meclisi adayı olarak adaylaştırılması yönünde karar alınmıştır. Bu karar Parti tabanımızda büyük tepkiye neden olmuştur. Bunun üzerine İl Başkanlığımızca kararın gözden geçirilmesi önerilmiş ve konuyla ilgili, Genel Merkezimiz bilgilendirilmiştir. İlçe Başkanımızın ve istifa eden 7 Yönetim Kurulu üyemizin kararlarında ısrar etmeleri üzerine, bu kez Genel Merkezimizce, İlçe Başkanının belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerini İlçe Seçim Kuruluna bildirme yetkisi ellerinden alınarak İl Başkanlığımıza verilmiştir. Söz konusu karar üzerine de İlçe Başkanı ve 7 yönetim kurulu üyesi, ilçe yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişlerdir" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Boynueğri, Gölbaşı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Gölbaşı İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu İstifa Etti - Son Dakika


15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı

Son Dakika
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:20:34. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Gölbaşı İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement