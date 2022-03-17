CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "1915 Çanakkale Köprüsü hepimizin gururunu okşayan, iftihar edeceğimiz bir eser ama maliyeti, bedeli çok vahim." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesinin 6 liradan satılacağını belirterek fiyatı nedeniyle artık ramazan pidesi ritüelinin ortadan kalkabileceğini, dar gelirli vatandaşların ramazan ayında pide alamayacaklarını söyledi.

"Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) müteahhitlerinin yatırımlar için Dünya Bankasından siyasi risk sigortası yaptırdıkları" iddiasının ortaya atıldığını aktaran Altay, "Bir; bu KÖİ ve YİD müteahhitlerinin tamamı muhalefetin çalınan kör kuruşun hesabını soracağına akılları basmış. İyi ki basmış, kör kuruşun hesabı sorulacak. İki, şu olabilir; Erdoğan'ın ilk seçimde gideceğine de ikna olmuştur. Artık saray oligarkları da 'beşli çete' diye adlandırılan ayrıcalıklı müteahhitler de ilk seçimde Erdoğan'ın artık orada oturamayacağı kanaatine varmışlar. Bu da demokrasimiz adına bence çok güzel bir gelişme." diye konuştu.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünün milletçe coşkuyla kutlanacağını ifade eden Altay, bu toprakları yurt yapan bütün şehitleri ve gazileri rahmetle andı. Milletin imkansızı başarıp emperyalistleri geçirmediği Çanakkale'den, daha sonraki süreçte bir kişinin kararıyla geçmeyen emperyalist gemi kalmadığına dikkati çeken Altay, demokrasi ve milli iradenin önemine işaret etti.

Engin Altay, yarın hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hayırlı olması temennisinde bulunarak hizmete karşı olmadıklarını, Türkiye için yapılan hizmetlere hep destek verdiklerini söyledi. Hizmet yapılırken hırsızlık yapılmasına, bundan hiç yararlanmayacakların sırtına yük, yararlanacakların sırtına olağanüstü yük yüklenmesine karşı olduklarını belirten Altay, "2017-2021 arasında garantilere ilave devlet 68 milyar lira ödemiş. 3 yıl önce Türkiye bütçesi 900 milyardı. Hani beş kuruş ödenmeyecekti Erdoğan? 2022-2024'te de 143 milyar ödenecek. Bütçeye koymuşsun. Devletin hazinesi milletindir, senin babanın malı değil. Sen hazineden bu paraları vermek için de benzinliklerde vergi dairesi açarak milletten haraç topluyorsun. Bu izansız, düşüncesiz, öngörüsüz projeler için, etrafını zengin etmek için." sözlerini sarf etti.

Bazı KÖİ ve YİD projelerinin isimlerini sıralayan Altay, "Geçenden geçmeyenden Deli Dumrul gibi para kesiyorsun." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü"nün geçiş bedelinin 260 lira olduğunu, buna bağlantı yollarından geçiş tutarının dahil olmadığını kaydeden Altay, "Bu Allah'tan reva mıdır? Sen müteahhide gerçek değeri 3 milyar dolarlık bir işi 6-7 milyar dolara niye yaptırırsın kardeşim? Buradan maksadın ne? 2050'ye kadar çocuklarımız ve 84 milyon böyle bir ipoteğe mahkum ediliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil, bu doğru değil. Bu kadar iş arasında Seçim Kanunu ile oynamak ne ya? Oturmuşlar baş başa… Seçim Kanunu ile oynayacağına ekonominin ayarlarını düzeltmek için biraz uğraş kardeşim." ifadelerini kullandı.

Altay, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun 10 milyar lira değerindeki yapım işinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir şirkete ihalesiz verildiğini iddia ederek, "Dünyanın hiçbir yerinde 10 milyar liralık iş böyle verilemez. İşte yarın açılacak Çanakkale Köprümüz için bunlar yapıldı. Köprü, hepimizin, 84 milyonun gururunu okşayan, iftihar edeceğimiz bir eser ama maliyeti, bedeli çok vahim." diye konuştu.

"Kenan Evren yaptı bunu, şimdi bunlar yapıyor"

Engin Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için "evlere şenlik" ifadesini kullanarak Bakan Nebati'nin Avrupa'da katıldığı bir toplantıda "En sevmediğim konu yatırımlara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanı'mız var, rahat olun." dediğini aktardı.

Nebati'nin sözlerini eleştirirken "Türkiye demokrasisi hiçbir dönemde bu kadar aşağılanmadı." görüşünü savunan Altay, "Bir Kenan Evren yaptı bunu, şimdi bunlar yapıyor. Demokrasimizin aşağılanmasıyla ilgili ibretlik bir belgedir bu söz. Bu söz, 'Biz hukuk devleti değiliz. Cumhurbaşkanı'mızın fermanı bizim için her şeyin üstündedir. Para varsa kanun, kural, hukuk, norm yok. Türkiye'de demokrasi yok, tek adam rejimi var.' diyor. Mealen Türkiye'deki çürümüşlüğe, savrulmaya, rotasızlığa ve çapsızlığa çok somut bir örnek." şeklinde konuştu.

Altay, Nebati'nin bu sözleri sarf ettiği Avrupalı yatırımcının, yetkilisinin böyle konuştuğu bir ülkeye yatırım yapmayacağını, Avrupalının yatırım için demokrasi ve hukuku arayacağını söyledi.

Kur korumalı mevduat eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Altay, iktidarın, ekonomik modelleriyle hedeflediği hiçbir veriye ulaşamadığını, hazinenin faiz konusunda rekor kırdığını öne sürerek, öte yandan kur korumalı mevduat hesapları için 3 aylık sürenin gelecek hafta dolacağını, mevduat sahiplerine ödemelerin yapılacağını belirtti.

Bu hesaba 1 milyon lira yatıran bir kişinin, bugünkü dolar/TL kuru baz alındığında, gelecek hafta toplam 1 milyon 267 bin lira alacağını anlatan Altay, bunun sadece 37 bin 500 lirasının bankanın ödeyeceği faizden oluşacağını, 229 bin lirasının ise Hazine tarafından ödeneceğini kaydetti. Engin Altay, Hazine'nin bu tutarları nereden ödeyeceğini sorarak "6 ay önce 7-8 lira olan mazot onun için şimdi 20 lira oldu. Kur korumalı TL mevduat garantisinden dolayı zengine 1 milyon lira için 229 bin lirayı ödemenin yolu, çiftçinin, esnafın, vatandaşın, balıkçının, otobüsçünün kullandığı mazotu 3 kat artırmak oldu, bedeli bu oldu." görüşlerini öne sürdü.

Engin Altay, bankalardaki faiz oranlarının çok fazla arttığına dikkati çekerek "Politika faizine Merkez Bankası 'yüzde 1' dese ne olur? Bankalardan hangi tüketici yüzde 25'ten aşağı para alabiliyor? Yıllık yüzde 19'dan aldığı faizi, 'Faiz sebep enflasyon sonuç.' diye diye milletle dalga geçer gibi yıllık yüzde 144'e çıkaran bir Erdoğan ile karşı karşıyayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski AK Parti'li milletvekilleriyle vefa buluşmalarında bir araya geldiği hatırlatılan Altay, "Erdoğan'ın, AK Parti ile ilişiği kesilenleri ağır hakaretlerle uğurladığını, bu nedenle söz konusu kişilerle vefa değil özür buluşmalarında bir araya gelmesi gerektiğini" söyledi. Birçok "namuslu" AK Parti'li siyasetçinin partisinden ayrıldığını öne süren Altay, bu kişilerin yeniden AK Parti'de yer alacaklarına ihtimal vermediğini ifade etti.