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CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

03.12.2021 16:05
CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TÜİK'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesine tepki göstererek, "Bizi içeri almak istemeyen TÜİK Başkanına sormamız gereken sorular var.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TÜİK'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesine tepki göstererek, "Bizi içeri almak istemeyen TÜİK Başkanına sormamız gereken sorular var. Siz bu emri bu görevlilere, kimden emir alarak yaptınız, saraydan mı? TÜİK, millete değil de saraya mı hizmet ediyor? Devletin kurumunun demir kapılarını milletin yüzüne kapatmakla sakladığınız şey nedir? TÜİK Başkanı kimden ne için korkuyorsun?" dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) ziyaret talebinin kabul edilmemesini eleştirdi.

Enflasyon rakamlarıyla ilgili devletin kurumunu baz almak istediklerini belirten Özkoç, "Bunu öğrenmek için Genel Başkanımız kendi özel kalemine, 'TÜİK Başkanı Erdal Dinçer'den bir randevu alın.' demiş. Dün aramışlar, bir telaş, 'Şimdi, sonra döneceğiz.' demişler. Daha sonra Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanına 'Sizi misafir edemeyeceğiz.' diye randevu talebini geri çevirmişler." diye konuştu.

Özkoç, bu tavrı, "Bu nasıl bir aymazlıktır. Bu nasıl bir devlet adamı tavrıdır. TÜİK'in cevap vermekten korkuyor olduğu şey nedir?" sözleriyle değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret açıklanmadan önce memur, işçi ve emeklinin hakkını ve hukukunu korumak için bu ziyareti gerçekleştirmek istediğini söyleyen Özkoç, "Hiçbir başka neden aramaksızın, TÜİK'in kendi internet sayfasında yaptığı açıklamaya dayanarak, kendi arkadaşlarını yanına alarak ziyarete gitti." ifadesini kullandı.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan "Bilgi almak için kuruma ziyarete gidilebileceği" yönündeki açıklamayı okuyan Özkoç, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız burada yazan beyana uygun olarak merkez binasına gitme kararı alıyor. Ancak gittiğimizde orada korkunç bir manzarayla karşılaşıyoruz. TÜİK'in bahçe kapısının demir kapıları kapanmış. İki tane görevli 'kusura bakmayın, biz sizi içeri alamayız.' diyor, ikisinin de rengi sapsarı. Onların bu olayla ilgili hiçbir sorumluluğunun olmadığını biliyor, Genel Başkanımızın onları kucakladığını ifade etmek istiyorum. Bizi içeri almak istemeyen TÜİK Başkanına sormamız gereken sorular var. Siz bu emri bu görevlilere, kimden emir alarak yaptınız, saraydan mı? TÜİK milletin temsilcilerini içeri almıyorsa, millete değil de saraya mı hizmet ediyor? Devletin kurumunun demir kapılarını milletin yüzüne kapatmakla sakladığınız şey nedir? TÜİK Başkanı kimden ne için korkuyorsun?"

Bütçe görüşmeleri sırasında 'TÜİK Başkanının Meclis'e hangi yüzle geleceğini' soran Özkoç, "Bize, milletin temsilcilerine demir kapıları yüzümüze kapatan, bağımsızlığını kaybeden bir başkanın, TBMM'ye 'Ben bu kurumun başkanıyım' diyerek gelmesini kesinlikle reddediyoruz. Çünkü o artık milletin temsilcilerini kucaklayan değil, sarayın emirlerini birebir yerine getiren bir kişidir. O zaman milletin meclisinde de yeri yoktur. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gerçekleştirmek istediği ziyarete tepki göstermesini de eleştirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değil"

Suriye Halk Meclisi'nin "Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız" açıklaması anımsatılan Özkoç, bunu "Hadsiz bir açıklama" olarak nitelendirdi. Engin Özkoç, Türkiye'nin dış politikasını eleştirerek, "Siz kendinizi küçük duruma düşürseniz, dışarıdan birileri havlamaya başlar, tehdit etmeye başlarlar." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Türkiye'nin hak edenlere haddini bildireceğini belirterek, "Herkes kendi yerinde otursun, kendi sınırları içinde kendi görevlerini yapmaya devam etsin. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değil. Onun sahibi Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımızdır. Bu ülke, bayrak, vatan için kanını akıtan şehitlerimizdir. Bunun sahibi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin geleceğini emanet ettiği Türk gençliğidir." diye konuştu.

Hafta sonunda CHP'nin Mersin'de düzenleyeceği mitinge resmi olarak bazı kişileri davet edip etmedikleri sorusuna karşılık Özkoç, resmi olarak bir davet yapmadıklarını ancak tüm vatandaşları beklediklerini söyledi.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin indirilmesi ve büyümeyle ilgili verdiği Çin örneğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Kafası karışmış onun. O ne söylediğini bilmiyor. Artık gerçekle yanlışı birbirine karıştırmış durumda. 'Ben faizin düşmanıyım, faizi indireceğim' diyor. Buradan AK Parti Genel Başkanına soruyorum, 5'li çeteye köprüleri yaptırırken, havaalanı ve yolları yaptırırken ne üzerinden ihalenin altına imzanı attın? Dolar üzerinden yaptın. Onlara 'buradan yeteri kadar yolcu geçmezse aradaki farkı dolar olarak ödeyeceğim.' dedin. Peki şimdi doları yükselterek kimin cebine para sokuyorsun? 5'li çetenin cebine milyarlarca lira para sokuyorsun."

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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