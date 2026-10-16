CHP Grup Başkanvekili Sarı, 2027 bütçesini 'faiz ve borç bütçesi' olarak eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Bu bütçede emekli yok, asgari ücretli yok, çiftçi yok, genç yok, öğrenci yok, işsiz yok, yarınlar için kaygı duyan halkımız, milletimiz ve onların umutları ne yazık ki yok." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçenin refah, kalkınma, üretim ve toplumsal dayanışma bütçesi olarak sunulmaya çalışıldığını söyleyen Sarı, iktidarın söyledikleriyle bugün ortaya koydukları arasında "uçurum bulunduğunu" savundu.

Sarı, "Bu bütçede emekli yok, asgari ücretli yok, çiftçi yok, genç yok, öğrenci yok, işsiz yok, yarınlar için kaygı duyan halkımız, milletimiz ve onların umutları ne yazık ki yok. Bu bütçede halkın refahı yok, vatandaşın sofrası yok, emeklinin geçimi yok. Bu bütçede ne var? Her zamanki gibi büyüyerek devasalaşan faiz bütçesi, borç bütçesi var, vergi var." ifadelerini kullandı.

Eğitime faizden daha düşük pay ayrıldığını anlatan Sarı, sosyal yardımlara ayrılan payın artırılması gerektiğini belirtti.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini anımsatan Sarı, teklifin benzer olayların yeniden yaşanmasını önleyecek tedbirler içermediğini iddia etti.

Sorumlulardan hesap sorulmasını ve görevini yapmayanların istifa etmesini isteyen Sarı, yatırımcıyı korumak için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Sarı, "Vatandaşımızın hakkını korumaktan uzak, 'günü kurtaralım yarın ola hayrola' yasası." sözlerini sarf etti.