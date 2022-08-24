CHP'li Topal: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda ciddi sıkıntılar var" - Son Dakika
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CHP'li Topal: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda ciddi sıkıntılar var"

24.08.2022 16:43
CHP'li Topal: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda ciddi sıkıntılar var"

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda çok ciddi sıkıntılar olduğunu savunarak, öğretmenlerin "uzman öğretmen", "başöğretmen" sıfatlarıyla ayrılmasını eleştirdi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda çok ciddi sıkıntılar olduğunu savunarak, öğretmenlerin "uzman öğretmen", "başöğretmen" sıfatlarıyla ayrılmasını eleştirdi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olmasına rağmen okulların ve öğretmenlerin sorunlarının çözülmediğini öne sürdü.

Eğitim sorunu çözülmeden adalet sorununun çözülemeyeceğini, ekonominin düzeltilemeyeceğini ifade eden Topal, vicdanlı bir hakimi, başarılı bir ekonomisti yetiştirenin; öğretmen olduğunu kaydetti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaştırıldığını anımsatan Topal, kanunla öğretmenliğin kariyer mesleği olarak kabul edilmesini, kariyer basamaklarına ayrılmasını eleştirdi.

Topal, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda çok ciddi sıkıntılar var. Öğretmenlik zaten doğası itibarıyla bir kariyer mesleğidir. Öğretmenleri uzman öğretmen, başöğretmen diye ayıramazsınız. Buradan Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz; bir komisyon kurun. Sınav sabıkası olan bir iktidar hangi kriterlere göre sınav yapacak?" ifadelerini kullandı.

Topal, öğretmenlerin, uzman ve başöğretmenlik sınavlarının iptal edilmesini istediğini söyledi.

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Kaynak: AA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Topal: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda ciddi sıkıntılar var' - Son Dakika

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