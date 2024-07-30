CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Anayasa Mahkemesine götürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Anayasa Mahkemesine götürecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesine götüreceklerini belirtti. Özel, kanunun Anayasa'ya aykırı olduğunu ve yaşam hakkını savunmadığını ifade ederek, en kısa zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle bu süreci başlatacaklarını söyledi. Ayrıca, CHP'li belediyelerin kanuna uymayacaklarını ve sahipsiz hayvanlar için barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye devam edeceklerini belirtti.

30.07.2024 04:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesine götüreceklerini belirterek, "Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız." dedi.

Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından kuliste basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Özel, kanunun Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu, yaşam hakkını savunmadığını, bu nedenle Anayasa Mahkemesiyle ilgili süreci değerlendireceklerini belirtti.

Konuyla ilgili çalışacaklarını ifade eden Özel, "Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli. Özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk ve toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız." diye konuştu.

"Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor." diyen Özel, Anayasa Mahkemesinin bundan vazgeçmesini ümit ettiğini belirtti.

Kanuna itiraz eden herkese, muhalefet milletvekili ve özellikle CHP grubuna teşekkür eden Özel, şöyle konuştu:

"Grubumuz iki buçuk aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyor, yanlışlara engel oluyor. Bu yasada eğer CHP grubunun üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötenazi geçip gitmişti. Muhalefet, toplumsal duyarlılıkla birleşti. Bir sürü geri adım oldu. Yasanın bütünü yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hal doğrudan katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı. Bunu görmek lazım."

"Kanunun örtülü talimatına uymayacağız"

Özel, CHP'li belediyelerin "kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin, çözemezsen cezalısın, gel katliam yap' çağrısına direneceklerini ve asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacağını" kaydetti. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yasama anlayışı sorumludur. Ama bizim belediyelerimiz üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yapmaya devam edecekler."

CHP grubunun kapalı toplanacağını ve toplantıda milletvekillerine teşekkür konuşması yapacağını dile getiren Özel, "Milletvekillerinin tatili olmaz, yaz dönemi çalışmaları olur. Yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bir kısa değerlendirme yapacağız." dedi.

Özel, açıklamalarının ardından grup toplantısına geçti.

CHP'nin kapalı grup toplantısı yaklaşık 20 dakika sürdü.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Anayasa Mahkemesine götürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:20 Kayseri’de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü
23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
22:06 Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
22:05 Cinayetten aranıyordu Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu Cinayetten aranıyordu! Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu
21:57 İngiltere’deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
19:27 Sağlık merkezini karıştıran kavga Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Sağlık merkezini karıştıran kavga! Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 05:01:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Anayasa Mahkemesine götürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement