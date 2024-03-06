CHP Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

Denizli'de CHP Honaz Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yüksel Kepenek, hafta sonu ilçede dolaşmadık kapı bırakmadı. İlçe sakinleriyle pazaryerinde, hayır yemeklerine ve mahallelerde buluştu, yerel seçimde destek istedi.

Denizli'de CHP Honaz Belediye Başkan Adayı ve Başkan Adayı Yüksel Kepenek, seçim çalışmalarına devam ediyor. Hafta sonu Honaz Merkez ve Kaklık, Kocabaş pazaryerlerinde vatandaşlarla buluştu, Karaçay, Akbaş, Gürlek ve Yokuşbaşı mahallesinde de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı, yerel seçimde destek istedi. Mahalle sakinlerinin belediyeden isteklerini ve beklentilerini not eden Başkan Yüksel Kepenek, 'Ben bu ilçenin çocuğuyum. Burada doğdum. Geride kalan beş yılda büyükşehire rağmen çok büyük işler yaptık. Mahallelerimizin büyük bölümüne sosyal tesisler yaptık, çocuk parkları, sağlıklı yaşam merkezi, çocuk gündüz bakımevleri, birçok ödül alan tohum merkezi kurduk, yeni hizmetler yapmaya devam ediyoruz. 24 saat esasına göre çalıştım, çalışmaya devam ediyorum. Her mahalleye eşit hizmet götürdüm. Hiçbir mahalle arasında ayrım yapmadım" dedi.

"Rekor oyla geliyoruz"

Honaz'da iki adaydan daha fazla oy alarak rekor oyla tekrar başkan seçileceğini hatırlatan Yüksel Kepenek, "Beş yılda Honaz'a bir taraftan hizmet yağdırırken, diğer taraftan da korkuyu yendim. Hiçbir Honazlı artık belediyeye gelirken korku içinde değil, belediyeye gelen vatandaşımın önüne 3 – 5 kişi çıkıp kimsin neden geldin diye artık sormuyor. İlçemiz tarımı ve sanayisi ile öne çıkan Denizli'nin en parlak ilçesi. Organize sanayi bölgesinden ötürü ilçemizin gündüz nüfusu 120 bin, gece nüfusu 35 bin. Honaz'ın ve Honazlıların hakkını her yerde savundum. Honazlıların parasının çarçur edilmesine asla izin vermedim, bundan sonra da vermem. Mahalle sakinlerimizden yerel seçimde Yüksek Kepenek'e bir kez daha destek istiyorum. Oy istiyorum. Bunun yanında 11 bin oy sözünü de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na verdim. Hedefim Honaz'da diğer iki adayın aldığı oyun iki katı oy alarak yeniden başkan seçilmek. Honazlılar yapılanları görüyor. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Kepenek'e büyük destek

Seçim çalışması için gittiği pazaryerlerinde, mahallelerde seçmenin büyük ilgisi, desteği ve sevgisi ile karşılanan Yüksek Kepenek, "Beş yıldan bu yana sürekli gidiyorum ama seçime kadar ilçemizde gidilmedik ev sıkılmadık el bırakmayacağım. Halkımızın bana olan sevgisini, desteğini boşa çıkartmayacağım. Honaz için çalışmaya hizmet üretmeye, ulaşılabilir başkan olmaya, ayırım yapmadan herkese ve her mahalleye eşit hizmet götürmeye devam edeceğim. Bunu geride kalan beş yılda yaptık. 1 Nisan'dan itibaren tekrar yapmaya devam edebiliriz. Gittiğim her mahallede beni büyük sevgiyle bağırlarına basan ilçe sakinlerime misafirperverlikleri içinde ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ