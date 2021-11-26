CHP, İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nda eğitimi masaya yatıracak - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nın bu ülkenin eğitim sorunlarına çözüm üreteceğine inanıyoruz. Buna katkı sunmak isteyenleri, tüm eğitim dünyasını çalıştayımıza davet ediyoruz." dedi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en temel sorununun eğitim olduğunu savundu.

İktidarın, eğitimi içinden çıkılmaz hale getirdiğini, öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretemediğini ileri süren Kaya, "Öğretmenleri yine vaatlerle kandıracaklarına inanıyorlar. Çocuklarımızın geleceği olan eğitime dört elle sarılmalıyız." diye konuştu.

CHP olarak 81 ildeki eğitim bileşenlerinin katkılarıyla eğitim toplantıları yaptıklarını anlatan Kaya, 7 bölgede 700 kişinin katıldığı toplantıda sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığını ifade etti.

Yıldırım Kaya, yarın Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda, söz konusu toplantılarda alınan verileri, eğitim sistemini masaya yatıracaklarını söyledi.

Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı programa ilişkin, "CHP iktidarında eğitimi nasıl düzlüğe çıkaracağız, öğrencilerimizin, öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizin sorunlarına nasıl çözüm üreteceğiz? Bunları konuşacağız." ifadesini kullandı.

"Her şeyi biliyoruz." diyen anlayıştan olmadıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Sorunu yaşayanlarla, soruna çözüm üretebilecek bilim insanlarıyla birlikte çalışmayı önümüze koyduk. Birlikte üreteceğiz, birlikte yöneteceğiz. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan. Gelmekte olan hazırlıklarını yapmalıdır. İşte bu çerçevede yarın saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde eğitimi masaya yatıracağız. İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nın bu ülkenin eğitim sorunlarına çözüm üreteceğine inanıyoruz. Buna katkı sunmak isteyenleri, tüm eğitim dünyasını çalıştayımıza davet ediyoruz."