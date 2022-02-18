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CHP il başkanı, 'açıklamada bulunmak istemiyorum' diyerek istifa etti - Son Dakika

CHP il başkanı, 'açıklamada bulunmak istemiyorum' diyerek istifa etti

18.02.2022 17:29
CHP il başkanı, 'açıklamada bulunmak istemiyorum' diyerek istifa etti

CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin görevinden istifa etti.

CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin görevinden istifa etti. Tekin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklamasında bulunmak istemiyorum" dedi.

CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tekin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "2016 yılından bu tarafa görev yaptığım CHP İl Başkanlığından 16 Şubat 2022 tarihinden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklamasında bulunmak istemiyorum. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

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Cumhuriyet Halk Partisi, İlhan Tekin, Çankırı, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP il başkanı, 'açıklamada bulunmak istemiyorum' diyerek istifa etti - Son Dakika


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