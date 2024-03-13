CHP İl Başkanı Keskin: "Recep Tayyip Erdoğan olmadan oy alamazlar"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Feyzullah Keskin, Cumhur İttifakı adaylarını eleştirerek, "Recep Tayyip Erdoğan olmadan oy alamazlar" dedi.
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Öz eleştiride bulunan Keskin, halkın elini sıkmadıklarını söyleyerek, "Siyasi partiler için neden bize oy vermiyorsunuz demek kadar kötü bir soru yok. Biz neden alamıyoruz kısmını sorgulamak lazım. Ben önceki dönemde de il başkanlığı yaptığım sırada hep şunu söyledim; "Biz neden Kayseri'de hak ettiğimiz, inandığımız oyu alamıyoruz?, Neden bir milletvekiline kilitlendik kaldık?, Neden 30 yıldır belediye başkanlıklarımız yok?" dedim. Öncelikle suçu CHP İl Başkanı olarak üzerime alıyorum. Bizim örgütsel hatalarımız. Bizim halkla kucaklaşamamamız, onların sorunlarını dinleyemememiz, onların sorununa çözüm bulamamamız. Bunlardan kaynaklı. Elini bile sıkamadık açıkçası, bizim hatamız. Evet bahanelere sığınırsak ben onlarca bahane söylerim ama CHP İl Başkanı olarak ben bahanelerin arkasına sığınacak bir kişiliğe sahip değilim" dedi.
"5 taşra ve 1 merkez ilçe hedefimiz var"
Keskin, "Benim geldiğim günden beri hep söylediğim şey; 5 tane taşra ilçesi 1 tane de merkez ilçesine ağırlık vermek. CHP'nin hiç belediyesi yokken 17 tane belediyeyi kazanacağım demek olmaz. Siyasiler söyleyebilirler ama ben klasik siyasetçilerden değilim. Ben gerçekçi, ayakları yere basan siyaset yapmak istiyorum. Benim amacım ilk aşamada bu seçimlerde 7-8 tane belediye başkanlığını kazanmak. Kaç tane kazanırız bilmiyorum ama bu yapacağım çalışma ve alacağım belediyelerle 5 yıl sonraki seçimde işte 17-0'ı o zaman hesaplayabilirim. O zaman hedefime koyabilirim, ben bugün 17-0'ı hedefime koyamam. Belediye meclis üyelerimize bir sonraki dönem belediye başkanı olacakmış gibi çalışacaksınız diyeceğim ve çalışmalarımızı da göreceksiniz. Daha önce grup kurma ve çoğunluğumuz yoktu. İttifakla girdiğimizden 3-4 tane büyükşehir belediyesinde meclis üyesi arkadaşımız vardı. Biz bunu ittifaksız sadece CHP olarak büyükşehirde grupta kuracağız. Gerçek bir belediyeciliğin ve muhalefetin nasıl yapılacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
"Recep Tayyip Erdoğan olmadan oy alamazlar"
Cumhur İttifakı adaylarının afişlerini eleştiren Keskin, "Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmadan sokağa çıkamıyorlar. O kadar ilginç ki. O olmadan oy alamazlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü arkalarına almadan 4 belediye başkanı yüzde 10'u geçemezler. Çünkü halk bunlardan bıktı. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi değil ki, belediye başkanını seçeceğiz" diye konuştu.
"İttifak oluşsaydı, şuan 17-0'dan bahsediyorduk"
Şuanda Millet İttifakına en çok ihtiyaç duyulan seçimi yaşayacağız" diyen CHP İl Başkanı Keskin, "Kayseri özelinde bir ittifak oluşsaydı şuanda 17-0'dan bahsediyorduk. Eğer Millet İttifakının devamı sağlansaydı şuanda Kayseri'de çoğu ilçelerde gün sayıyorduk. Seçimlerden sonra istatistik çıkardığımızda da göreceğiz. Şuanda o ittifaka en çok ihtiyaç duyulan seçim yaşayacağız. 17-0'ı şuanda Cumhur İttifakı değil, Millet İttifakı olacaktır. Siyasi partilerin tercihi. Partilerin siyasi stratejilerine yorum yapamam. Öyle takdir gördüler, ayrı hareket etmek istediler" şeklinde konuştu.
"Özgür Özel Kayseri'de iftara katılabilir"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kayseri'de iftar programına katılma durumunun olduğunun altını çizen Feyzullah Keskin, "Öncesinde bir miting düşündük ama Ramazan olduğu için program sıkıştı. Genel başkanımız STK'ların, kanaat önderlerinin ve halkında katılacağı bir iftar yapalım dediler. Genel başkan yardımcılarımızla da görüştük ve tekrar söyledik. Programa bakıyorlar. Eğer programı yapabilirsek iftar programı yapabiliriz. Gününü de genel merkezimiz belirleyecek" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › CHP İl Başkanı Keskin: 'Recep Tayyip Erdoğan olmadan oy alamazlar' - Son Dakika
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