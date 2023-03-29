Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim için iddialı konuştu - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim için iddialı konuştu

29.03.2023 11:23

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak kritik seçime ilişkin iddialı açıklamalar yaptı. "İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem" diyen Kaftancıoğlu, "Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. Kim ne söylerse söylesin sonuç değişmeyecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter. Kesin bilgi yayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

14 Mayıs'taki seçimlere günler kala siyasi parti liderleri ve yetkililerinden art arda dikkat çeken açıklamalar geliyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

"İDDİALI İŞLER YAPMAKTAN ÇEKİNMEM"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin iddialı bir çıkışa imza atan Kaftancıoğlu, "İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem" dedi.

"GÖRECEKSİNİZ, SEÇİM 1. TURDA BİTECEK"

Kaftancıoğlu paylaşımının devamında seçime dair görüşünü şu ifadelerle belirtti: "Bu bakışla, iddiadan ziyade gerçekçi bir tespit yapmak isterim. Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. İktidardaki kötülük ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremez, değiştiremeyecek. Çünkü halkın çoğunluğu bunu istiyor ve kim ne söylerse söylesin sonuç değişmeyecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter. Kesin bilgi yayabilirsiniz:)"

İşte Kaftancıoğlu'nun o paylaşımı;

YORUMLAR (5)
  • Özcan Kuvan: Canan hanım sandıkları İBB seçimlerinde olduğu gibi koruyacağınıza oyları çaldırmayacağınıza inancım sonsuz zaten siz olmazsanız bu seçim kazanılamaz size başarılar diliyorum. Cevap Yaz 7 25 Yayından Kaldır
  • Hatice Demirci: DEVLETİMİZ İÇİN KİM HAYIRLI İSE O GELSİN İNŞLH VATANI BÖLMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERME ALLAHIM Cevap Yaz 64 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : Canan Kaftancıoğlu.. Sen milleti Gazladın.. Gazladın, Çalışmayan, TATİLCİ İmamoğlunu İstanbulda koltuğa oturtturdunuz.. Milleti Perişan Ettiniz. Sonrada çıkarınız ters düşüncede İmamoğlu ile kavğa Ettiniz. BU MİLLET BİR DAHA SİZE KANMAZZZ.. Cevap Yaz 74 39 Yayından Kaldır
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