İstanbul Milletvekili Erdoğdu ve YDK Üyesi eşi Erdoğdu CHP'den istifa etti - Son Dakika
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İstanbul Milletvekili Erdoğdu ve YDK Üyesi eşi Erdoğdu CHP'den istifa etti

29.06.2022 14:31
İstanbul Milletvekili Erdoğdu ve YDK Üyesi eşi Erdoğdu CHP'den istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partiden istifa etti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partiden istifa etti.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğdu ve YDK üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifalarını Genel Merkeze sundu.

Aykut Erdoğdu ile eşi Tuba Torun Erdoğdu'nun kendileri üzerinden CHP'nin yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını belirttiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını vermişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İstanbul Milletvekili Erdoğdu ve YDK Üyesi eşi Erdoğdu CHP'den istifa etti - Son Dakika

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