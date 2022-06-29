Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak , MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › İstanbul Milletvekili Erdoğdu ve YDK Üyesi eşi Erdoğdu CHP'den istifa etti - Son Dakika

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