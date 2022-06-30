CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile beraber YDK Üyesi Tuba Torun da CHP'den istifa etti. - ANKARA

İstanbul Milletvekili Erdoğdu ve YDK Üyesi eşi Erdoğdu CHP'den istifa etti

Kaynak: İHA

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