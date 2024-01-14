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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Babası Kazım Altay'ın Cenazesi Sinop'ta Defnedildi - Son Dakika
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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Babası Kazım Altay'ın Cenazesi Sinop'ta Defnedildi

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın vefat eden babası Kazım Altay'ın (90) cenazesi, Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazının ardından Altay ailesi ve yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul eden Altay, törene katılanlar arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok CHP'li milletvekili ile belediye başkanının da olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay\'ın Babası Kazım Altay\'ın Cenazesi Sinop\'ta Defnedildi
14.01.2024 - 15:20,
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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın vefat eden babası Kazım Altay'ın (90) cenazesi, Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verildi.

Kazım Altay'ın cenazesi, Erfelek Meydan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığına defnedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Kazım Altay'ın ailesi ve yakınları, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, çok sayıda CHP'li milletvekili, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Babası Kazım Altay'ın Cenazesi Sinop'ta Defnedildi - Son Dakika
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