CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi! - Son Dakika
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CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!

03.10.2022 00:20

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masanın 2. tur görüşmeleri CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. İkinci turdan sonra yavaş yavaş adayını belirleme aşamasına geçmesi beklenen 6'lı masayla ilgili sürpriz bir kulis bilgisi yayıldı. Buna göre 6'lı masa, 'kazanma ihtimali yüksek aday' kriterinin yanında parlamenter sisteme geçiş için de 'uyumlu' biri olması kriterini değerlendirmeye alacak.

Seçimlere artık kısa bir süre kala tüm gözler 6'lı masanın adayının kim olacağına çevrildi. İlk turun ardından ikinci tur görüşmelerine de başlayan 6'lı masa partilerinin artık yavaş yavaş aday belirleme sürecine geçmesi bekleniyor. Dün CHP'nin ev sahipliğinde bir araya gelen 6'lı masa hakkında bomba bir kulis iddiası ortaya atıldı.

İSİM DEĞİL KRİTERLER KONUŞULUYOR

Gazete Duvar'ın 'Duvar Arkası' bölümünde yer alan habere göre 6'lı masada cumhurbaşkanı adayının ismi değil 'kriterleri' konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayının "kazanacak aday" olmasının yanı sıra geçiş sürecinde ortak yönetimin gereğine dikkat çekilerek "uyumlu" bir aday olmasının da bir o kadar önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

YAZILI METNE DE EKLENDİ

6'lı masanın Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecine ilişkin kulislere yansıyan bilgiler ise şu şekilde: "Aslında bu kriterler, "uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday" olarak duyurulmuştu. Bir başka açıklamada ise bunlara, " Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi aşıklarının adayı olacak" ifadesi eklendi. Ancak yazılı metinlere yansıyan bu ifadelerin yanı sıra liderlerin açıklamalarına yansıyan başka kriterler de var.

"SEÇİMİ KAZANMASI YETMEZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere birçok lidere göre kriter, "Kazanacak aday" olarak ifade ediyor. Ama Altılı Masa kurmaylarına göre bu da yeterli değil. Çünkü seçimi kazanmış bir Cumhurbaşkanının süreci nasıl yöneteceği de büyük önem taşıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı adayının "kazanacak aday" olmasının yanı sıra geçiş sürecinde ortak yönetimin gereğine dikkat çekilerek "uyumlu" bir aday olmasının da bir o kadar önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

"ADAYIN İSMİ OCAK'TAN ÖNCE BELLİ OLMAYACAK"

Önümüzdeki aylarda devam edecek Altılı Masa görüşmelerinde görünen o ki bu kriterler değerlendirilmeye devam edecek. Adayın ismi aralık, ocak ayından önce belli olmayacak."

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SON DAKİKA: CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi! - Son Dakika
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