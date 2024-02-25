CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, sahipsiz hayvanlar için düzen kuracak - Son Dakika
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Politika

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, sahipsiz hayvanlar için düzen kuracak

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, sahipsiz hayvanlar için düzen kuracak

Cemil Tugay, İzmir Veteriner Hekimleri Odasında düzenlenen toplantıda, sahipsiz hayvanlarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Tugay, seçilmesi halinde sahipsiz hayvanlar için kısırlaştırma çalışmaları yapacak, envanter tutacak ve kırsal bölgeleri denetim altına alacaklarını belirtti. Ayrıca, belediyelerde veteriner hekim istihdamının arttırılması gerektiğini vurguladı.

25.02.2024 16:17
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, sahipsiz hayvanlara ilişkin, "Onları kısırlaştırarak, sağlıklarıyla ilgilenerek, insan sağlığına tehdit oluşturmadıkları sürece sokakta onların da kent yaşamında var olmalarına izin vererek bir düzen kurma yönünde düşüncem var." dedi.

Cemil Tugay, İzmir Veteriner Hekimleri Odasında düzenlenen toplantıda, veteriner hekimlerle bir araya geldi.

Seçilmesi halinde sahipsiz hayvanlara ilişkin ilçe belediyelerle koordinasyonu sağlayacaklarını, planlı ve bilinçli şekilde envanter tutacaklarını, kırsal bölgeleri denetim altına alacaklarını anlatan Tugay, yoğun bir kısırlaştırma çalışması yapacaklarını, Büyükşehir Belediyesinin veterinerlik hizmetlerini, daire başkanlığına dönüştürerek daha güçlü hale getireceklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanlar konusundaki tartışmalara değinen Tugay, şöyle dedi:

"Hayvanların haklarına saygı göstererek, hayvanlarla ilgili duyarlılığı olan ve onların da varlığından bir şekilde insanların da taleplerini gözeterek bir şeyler yapmalıyız. Onları kısırlaştırarak, sağlıklarıyla ilgilenerek, insan sağlığına tehdit oluşturmadıkları sürece sokakta onların da kent yaşamında var olmalarına izin vererek bir düzen kurma yönünde düşüncem var. Zaten kanun da böyle. Burada en kritik nokta kısırlaştırma, sokakta serbest gezen hayvanların sağlıklı olmaları, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve gözlem altında olmaları. Çoğalmaların önüne geçmek için mutlaka çok yoğun bir kısırlaştırma yapmak lazım. Büyükşehir Belediyesi tabii ki buna yetişemiyor, ilçe belediyelerin çok daha aktif olmaları lazım. Karşıyaka'da özellikle köpeklerde çok başarılı oldu arkadaşlarımız. Kedilerde de olabilecek en iyi seviyeye geldiler ama çok daha fazlası gerekiyor."

Bazı ilçe belediyelerinde bir veteriner hekimin görev yaptığını, bazılarında hiç veteriner hekim olmadığını kaydeden Tugay, belediyelerde veteriner hekim istihdamın arttırılması gerektiğini de söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, sahipsiz hayvanlar için düzen kuracak - Son Dakika

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