CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği\'nin Söyleşisine Katıldı

Politika

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Tugay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide soruları yanıtlayan Tugay, göreve iyi hazırlandığını kaydetti.

Tesadüfen aday olmadığını anlatan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler de seçmenden CHP'nin adayları için destek isteyin. İnsanlar mantıksız kararlar almasın. Ben de bir insanım. İzmirli bir yurttaş olarak buraya AKP'li birinin gelip de bizi mahvetmesini istemem. Benim neyimi beğenmiyorlarsa onu konuşmak lazım. Seçimi kazanacağım yönünde sahadan geri dönüşler alıyorum. Ama diyelim ki son anda bir şeyler yaptılar, insanları kandırdılar, kaybettik. Üzülürüm, köşeme çekilirim, bir şekilde hayatıma devam ederim."

Tugay, mevcut başkanlık görevi nedeniyle deneyimli olduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ve güçlü bir kurum olduğunu, doğru yönetilmesi halinde verimli sonuçlar alınacağını kaydetti.