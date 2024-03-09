CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay: 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay: 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay: \'Dostun attığı gül yaralıyor bizi\'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimiyle bir araya gelerek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin mali disipline ihtiyacı olduğunu belirtti. Tugay, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını savunarak, 'Ama bizim öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bu adamları erken genel seçime götürelim' dedi. Tugay, belediye başkanının başka şehirde başkaları için çalıştığını ifade etti.

09.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanarak, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor." dedi.

Tugay'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka- Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çok değerli birikimlere sahip, güçlü ve büyük bir kurum olduğunu, ancak biraz mali disipline ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

Tugay, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını savunarak, "Ama bizim öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bu adamları erken genel seçime götürelim." ifadesini kullandı.

"Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanan Tugay, şöyle konuştu:

"Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım, kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."

Kaynak: AA

Cemil Tugay, Karşıyaka, İzmir, Çiğli, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay: 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da yoğun ilgiyle karşılandı
    14:13 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da yoğun ilgiyle karşılandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği şehirde yoğun ilgiyle karşılandı. İlk olarak Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret etti.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Üretim ve Yatırım İstiyor
    14:11 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Üretim ve Yatırım İstiyor

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silivri Muhtarlar, Çiftçiler ve Kooperatif Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve kayıtlı bir tarım üretimi hedeflediklerini belirtti. Yumaklı, Silivri'nin tarım potansiyelini değerlendirmek için bakanlık olarak belediye ile işbirliği yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, kırsal kalkınma desteklerine dikkat çeken Yumaklı, üreticilerin bu desteklere ilgi göstermesini istedi.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un proje tanıtım toplantısına katıldı
    14:09 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un proje tanıtım toplantısına katıldı

    AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

  • Düzağaç Belde Belediye Başkanı Tutuklandı
    14:03 Düzağaç Belde Belediye Başkanı Tutuklandı

    Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı, zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla tutuklandı.

  • Diyarbakır'da Kopya Çekme Şebekesine Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
    14:01 Diyarbakır'da Kopya Çekme Şebekesine Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Diyarbakır'da, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, kulak içi mini kulaklık, piller, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar, kursiyer belgeleri, tabanca, lehim makineleri, kablolar, kredi kartları, e-imzalar, mobil wifi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi. Yaklaşık 70 adayın kopya çekmesi engellendi ve geçmiş sınavlar incelenmeye alındı.


13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Arda’nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti Arda'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
11:52 Van’da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu Van'da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 14:27:49. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay: 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement