CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cemil Tugay'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Tunç Bey de diğer arkadaşlarımız da sahada beraber çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
Aslanoğlu, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 günlük program için yarın İzmir'e geleceğini hatırlatan Aslanoğlu, "İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından ortak düzenlenecek toplantıya iş dünyasının temsilcileri davet edildi. Ardından Bayraklı ve Bornova'da olacağız. Bir sonraki gün Küçük Menderes havzasında seçim çalışmalarını sürdüreceğiz." diye konuştu.
Aslanoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın açıkladığı tarım projelerinin CHP'li belediyeler tarafından yapıldığını savundu.
Cemil Tugay'ın Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine Aslanoğlu, şunları kaydetti:
"Birazdan Tunç Bey ile bir toplantımız var. Bundan sonraki çalışmalarını planlayıp programlayacağımız. Tunç Bey de diğer arkadaşlarımız da sahada beraber çalışmaları sürdüreceğiz. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilimiz sağ tarafımda oturuyor. Tunç Başkanı özel bir şekilde ikna etmemize gerek yok. Tunç Başkan, CHP'li bir belediye başkanımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmalarına devam edecek."
İzmir'de birçok noktaya ulaşmak istediklerini vurgulayan Aslanoğlu, Özel'in, kente bir gün daha ayırıp Menemen ve Aliağa hattında bulunan ilçelerde miting yapacağını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Politika › CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Tunç Bey ile çalışmalara devam edeceğiz - Son Dakika
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Y.H. isimli şüphelinin iş yerinde silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, bekçilerle bir araya gelerek son dönemde yaşanan asayiş olayları hakkında değerlendirme ve bilgilendirme yaptı. Toplantı sonrası, başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Gece Kartallarına hediye takdim edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, törende yaptığı açıklamada Saltık'ın sanatını ve derin izler bırakmasını vurgulayarak, Filistin'e ve barışa olan duyarlılığını anlamlı bulduklarını belirtti. Özel, Saltık'ın erken kaybının ne kadar büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, Saltık'ın CHP ailesinin de doldurulamaz bir üyesi olduğunu söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına cevap verdi. Bakan Kacır, İmamoğlu'nun geçmişteki mitinglerini hatırlatarak, İstanbul'un sorunlarına çözüm getirip getirmediğini sordu ve İstanbul adayına bu konuda soruların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Şehla Kaya, Balkaya Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Kaya, seçim çalışmalarını hızlandırarak destek istediğini belirtti. Annemin önerisiyle aday olduğunu söyleyen Kaya, kadınların ve erkek seçmenlerin büyük destekleri olduğunu ifade etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, polis, savcı, asker gibi kişilerin telefonla para talep etmeyeceğini ve bankaya gitmelerini istemeyeceğini belirtti. Vali Çiftçi, ayrıca ramazan ayı nedeniyle dilencilere yönelik önlemlerin artırılacağını ve ihtiyaç sahiplerinin Valilik ve kaymakamlıklara başvurmasını istedi.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 189 bin 902 seçmenin 714 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Saruhanbey Camii'nde ilk teravih namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, Ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi. Başkan Çerçi, teravih namazının ardından Laleli Mahallesi'nde kıraathaneleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?