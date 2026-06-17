CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü oldu

CHP'de İzmir İl Başkanlığı görevinde değişikliğe gidildi. MYK kararıyla Çağatay Güç görevden alınırken, yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi.

CHP'de kurultay sürecinin ardından 'mutlak butlan' kararıyla yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı bugün saat 14.00'te gerçekleştirildi. Parti içi yapılanmaya ilişkin önemli başlıkların ele alındığı toplantıda, başta yeni kurulların oluşturulması olmak üzere bazı isimlere yönelik ihraç dosyaları ve görev değişiklikleri masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca CHP Ankara ve İzmir il başkanlarının durumları da detaylıca ele alındı.

Gerçekleştirilen kritik toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve mevcut il yönetimi görevden el çektirildi. Görevden alınan Çağatay Güç'ün, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi. Çağatay Güç'ün yerine ise İzmir İl Başkanlığı görevine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. - İZMİR