CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı

Politika

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslanoğlu, mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasisini hedef aldığını belirtti.

Cumhuriyet ve demokrasinin hain girişimler karşısında en büyük güç olduğuna işaret eden Aslanoğlu, "Bu darbe girişimine kalkışanların, devletin içinde oynadıkları kirli oyunlarla, hayatlarına kast ettikleri insanlarımızın, haklarını çaldıkları gençlerimizin, zulme uğrayan kahraman ordumuzun şerefli askerlerinin ve haksız yere yıllarca cezaevinde kalan tüm aydınlarımızın ve insanlarımızın hesabını sormak, bizim boynumuzun borcu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aslanoğlu, milletin hain darbe girişimine boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini kaydetti.???????