CHP İzmir İl Başkanlığı 23 Nisan'da Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenledi - Son Dakika
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Politika

CHP İzmir İl Başkanlığı 23 Nisan'da Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenledi

CHP İzmir İl Başkanlığı 23 Nisan\'da Atatürk Anıtı\'nda çelenk töreni düzenledi

CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenledi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı. Tören sırasında anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, konuşmasında 23 Nisan'ın ulusa egemenlik hakkını verme yolunda atılan ilk adım olduğunu vurguladı. CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ise tüm çocukların bayramını kutladı ve çocukların barınma, eğitim ve çalışma haklarının korunması gerektiğini belirtti.

23.04.2024 15:48
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CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ile kadın ve gençlik teşkilatı üyelerinin katıldığı törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, yaptığı konuşmada 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurulmasıyla ulusa, egemenlik hakkını verme yolunda ilk adımın atıldığını söyledi.

Cumhuriyetin, kimsesizlerin kimsesi olduğunu dile getiren Tugay, "Bugün barınma hakkı elinden alınmış, barınacak doğru düzgün bir evi olmayan çocuğumuz var mı? Şu anda karnı aç olan, canı bir şey yemek isteyen ama o yemeği bulamayan çocuğumuz var mı? Gece yatağa girdiğinde karnı aç olan, o gün karnını doyuramamış olan çocuğumuz var mı? Şu anda biz burada bayram kutluyorken bir tamirhanede bir arabanın altında kirli elleriyle o arabayı tamir etmeye çalışan bir çırak çocuğumuz var mı? Almanya'da 18 yaşın altında çalışmak yasak. Biliyorsunuz değil mi? Kimse 18 yaşının altında birisini çalıştıramıyor orada. Biz bunu konuşabiliyor muyuz? Bu ülkede çocuklar çalışmasın, okusunlar, oynasınlar, evleri olsun, eğitim alabilsinler, okulları olsun diyebiliyor muyuz?" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP İzmir İl Başkanlığı 23 Nisan'da Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanlığı 23 Nisan'da Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenledi - Son Dakika
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