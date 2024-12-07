CHP Kadın Kolları Başkanları Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

CHP Kadın Kolları Başkanları Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti

CHP Kadın Kolları Başkanları Toplantısı Antalya\'da Gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Kadın Kolları Başkanları Toplantısı'nda kadınların hakları için önemli projeleri tanıttı, eşitlik ve kadın istihdamı konularındaki çalışmalara dikkat çekti.

07.12.2024 20:12  Güncelleme: 20:30
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Antalya'da düzenlenen CHP Kadın Kolları Başkanları Toplantısına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yerde olmaları için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından CHP Kadın Kolları Başkanları Antalya'da toplandı. Toplantının açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya katıldı. Konuşmasına Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yıl dönümü olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak başlayan Başkan Böcek, "Atamızın sayesinde Cumhuriyetimiz bugün 101. yaşında. O gün atılan sağlam temeller ve devrimleri sayesinde Cumhuriyetimizin kadınları sadece siyasette değil, bilimde, sporda, sanatta kısacası toplumun her alanında var olmaya ve öncülük yapmaya devam edeceklerdir" dedi.

"Kreş sayısını 19'a çıkarıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yerde olmaları için önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Böcek, "Eşitlik yerelden başlar ilkemizle kadın - erkek eşitliğinin desteklenmesi amacıyla yerel eşitlik eylem planını hazırladık. 2019 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü'nü imzalayan ilk belediye olduk. İLO 90 çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesini imzalayan ilk belediyeyiz. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Göreve geldiğimizde belediyemizin sadece 1 kreşi vardı. Son günlerde belediye kreşlerimizi kapatmaya yönelik girişimlere rağmen, 19'uncu kreşimizi de hizmete alarak kadınların iş hayatında yer almalarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kadın emeğine ve üretimine destek"

Kadın kooperatifleri ve satış ofisleri kurup kadın emeğini ve üretimi desteklediklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, şunları anlattı: "Kırsalda üreten kadınlara fide fidan, makine ve techizat desteği veriyoruz. Toplu ulaşım araçlarında kadın yolcularımız için saat 06.00'ya kadar durak harici indirme hizmeti veriyoruz. Ayrıca rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, eğitim çalışmaları, şiddet mağduru kadın ve çocuklarına barınma desteği, kız yurtlarında genç kızlarımıza barınma desteği, sosyal yardım hizmetleri, meslek edindirme kursları, iş ofisi ile istihdam desteklerimizi arttırarak sürdürüyoruz. Kadın genel sekreterimiz başta olmak üzere, danışman, daire başkanı ve şube müdürlerinden oluşan liyakate sahip 63 kadın yöneticimiz ve belediyemizin her bölümünde 3 bin 374 kadın çalışanımız ile kadın istihdamını yüzde 54 arttırdık." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Başkanları Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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