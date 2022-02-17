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CHP Kadın Kolları'ndan Medeni Kanun'un kabulünün 96. yılı dolayısıyla basın açıklaması - Son Dakika

CHP Kadın Kolları'ndan Medeni Kanun'un kabulünün 96. yılı dolayısıyla basın açıklaması

17.02.2022 12:39

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesinin, kadının insan hakları açısından dev bir adım olduğunu belirterek, "Bu yasa kadını ve erkeği yurttaşlık temelinde eşitlemiştir.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesinin, kadının insan hakları açısından dev bir adım olduğunu belirterek, "Bu yasa kadını ve erkeği yurttaşlık temelinde eşitlemiştir." dedi.

CHP Kadın Kolları, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesinin 96. yıl dönümü dolayısıyla tüm il ve ilçelerde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Giresun CHP il ve ilçe kadın kolları başkanlarının, bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün cenazesinde olacaklarından basın açıklamasına katılamadıklarını bildirdi.

Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can G'nin geçen yıl genç kızı kaçırmaya teşebbüs ettiğini ancak tutuklanmadığını savunan Nazlıaka, "Bu caninin tutuklanması için 16 yaşındaki bir çocuğun katledilmesi mi gerekiyordu?" sorusunu yöneltti. Nazlıaka, ülkeyi yönetenlerin konuya ilişkin "samimiyetsiz ve yapmacık" açıklamalar yaptığını söyledi.

"Yasayla tek eşle evlilik esası getirilmiştir"

Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nun 96 yıl önce TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, eşitlik ve demokrasi mücadelesine güç katanları sevgi, saygı ve şükranla andıklarını bildirdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, "Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, kadının insan hakları açısından dev bir adımdır. Bu yasa, kadını ve erkeği yurttaşlık temelinde eşitlemiştir. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, tek eşle evlilik esası getirilmiştir. Kadınlara boşanma, mahkemede tanıklık yapma, eşit miras, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf yapma hakkı tanınmıştır." diye konuştu.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu ile de aile hukuku kurallarının günün değişen koşullarına uygun hale getirildiğini aktaran Nazlıaka, "AKP iktidarının kadın-erkek eşitliğine inanmayan zihniyete sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte her geçen gün kadınların, çocukların haklarının nasıl gasbedildiğine şahitlik ediyoruz." dedi.

CHP Kadın Kolları'ndan Medeni Kanun'un kabulünün 96. yılı dolayısıyla basın açıklaması
CHP Kadın Kolları'ndan Medeni Kanun'un kabulünün 96. yılı dolayısıyla basın açıklaması
CHP Kadın Kolları'ndan Medeni Kanun'un kabulünün 96. yılı dolayısıyla basın açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, İnsan Hakları, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları'ndan Medeni Kanun'un kabulünün 96. yılı dolayısıyla basın açıklaması - Son Dakika


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