 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Karabük Milletvekili Gazetecilerle Yemekte Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Karabük Milletvekili Gazetecilerle Yemekte Buluştu

CHP Karabük Milletvekili, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gazetecilerle sohbet eden Milletvekili Akay, gazetecilerin kamuoyunun bilgilenme hakkını yerine getirdiklerini vurguladı. Programa Belediye Başkanı Elif Köse, İl Başkanı Vedat Yaşar ve parti teşkilatı da katıldı.

CHP Karabük Milletvekili Gazetecilerle Yemekte Buluştu
07.01.2024 - 12:26,
Abone Ol

CHP Karabük Milletvekili 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gazeteciler ile tek tek sohbet eden Milletvekili Akay, görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

Akay, gazetecilerin mesai gözetmeksizin çalışarak kamuoyunun bilgilenme hakkını yerine getirdiklerini söyledi.

Akay'a programda Belediye Başkanı Elif Köse, İl Başkanı Vedat Yaşar ve parti teşkilatı eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Gazeteciler Günü, Milletvekili, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Karabük Milletvekili Gazetecilerle Yemekte Buluştu - Son Dakika


13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49
Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21
ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:04
'Bana büyü yaptılar' diyen adam kendini yerden yere attı "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı

Son Dakika
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
11:04 "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 14:13:35. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Karabük Milletvekili Gazetecilerle Yemekte Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement