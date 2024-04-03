CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars ve Van\'da seçimlerin iptal edilerek yeniden seçime gidilmesini talep etti

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum." dedi.
Alp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, halkın, yerel seçimlerde iktidara "ağır bir ders" verdiğini söyledi.
Vatandaşın, seçimlerde, huzur, ekonomik refah ve demokrasi talep ettiğini belirten Alp, "Cumhur İttifakı'nın bunu görmezden geldiğini ve antidemokratik uygulamalarına devam ettiğini" savundu.
CHP'li Alp, "Cumhur İttifakı'nın Van'da milli iradeye müdahale ettiğini" öne sürerek, "Sayın Abdulahat Arvas'ı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kabul etmemeye çağırıyorum." diye konuştu.
Kars'ta da "seçmen mobilizasyonu yoluyla seçimlere etki edildiğini" öne süren Alp, "Kars'ta ikamet etmeyen asker ve polis e-Devlet üzerinden ilimize seçmen olarak kaydedilip belediye başkanlığı seçimine Cumhur İttifakı lehine etki etmiştir. Mesele DEM değildir, mesele demokrasi meselesidir. Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla alındı.
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