CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek yeniden seçime gidilmesini talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek yeniden seçime gidilmesini talep etti

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars ve Van\'da seçimlerin iptal edilerek yeniden seçime gidilmesini talep etti

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep etti. Alp, halkın, yerel seçimlerde iktidara 'ağır bir ders' verdiğini söyledi.

03.04.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum." dedi.

Alp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, halkın, yerel seçimlerde iktidara "ağır bir ders" verdiğini söyledi.

Vatandaşın, seçimlerde, huzur, ekonomik refah ve demokrasi talep ettiğini belirten Alp, "Cumhur İttifakı'nın bunu görmezden geldiğini ve antidemokratik uygulamalarına devam ettiğini" savundu.

CHP'li Alp, "Cumhur İttifakı'nın Van'da milli iradeye müdahale ettiğini" öne sürerek, "Sayın Abdulahat Arvas'ı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kabul etmemeye çağırıyorum." diye konuştu.

Kars'ta da "seçmen mobilizasyonu yoluyla seçimlere etki edildiğini" öne süren Alp, "Kars'ta ikamet etmeyen asker ve polis e-Devlet üzerinden ilimize seçmen olarak kaydedilip belediye başkanlığı seçimine Cumhur İttifakı lehine etki etmiştir. Mesele DEM değildir, mesele demokrasi meselesidir. Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnan Akgün Alp, Milletvekili, Kars, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek yeniden seçime gidilmesini talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:27 Kadıköy’de 6 gollü çılgın maç Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-2 yendi Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 00:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek yeniden seçime gidilmesini talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement