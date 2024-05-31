CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı seçimi öncesi sağduyu çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı seçimi öncesi sağduyu çağrısı yaptı

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı seçimi öncesi sağduyu çağrısı yaptı

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı ilçesinde yapılacak seçim öncesi sağduyu çağrısı yaparak seçimlerin hizmet yarışı olduğunu vurguladı. Keskin, Pınarbaşı halkının birlik ve beraberlik içinde yaşamasını istedi.

31.05.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, 2 Haziran'da Pınarbaşı ilçesinde yapılacak seçim öncesi sağduyu çağrısı yaptı.

İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin; Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesi sağduyu çağrısı yaparak seçimlerin hizmet yarışı olduğunu söyledi. Keskin açıklamasında; "Seçimler bir savaş değildir, seçimler hizmet yarışıdır. Kim daha iyi hizmet yapabiliyorsa halk, hizmet edebileceği insana oyunu verir. Ama nedense anlam veremediğimiz şekilde Pınarbaşı'nda çok ilginç şekilde gergin ve kaos ortamı oluşturulmak isteniyor. Bunun bir Pınarbaşı meydan savaşı değil de Pınarbaşı'na hizmet mücadelesi olarak görülmesi anlamında sağduyu çağrısı yapmak istiyoruz. Pınarbaşı halkı yıllardır etnik yapı farklılığına rağmen kardeşçe yaşamaktadırlar. Ama 31 Mart'tan bu yana sırf seçimi kazanmak adına kardeşçe yaşayan halkı ayrıştırmaya yönelik siyasiler tarafından açıklamalar yapılmaktadır. Biz bunu kınıyoruz. Biz sadece 2 Haziran'ı düşünmüyoruz, 3 Haziran'ı düşünüyoruz. 3 Haziran'da insanların birbirine yan baktığı bir Pınarbaşı değil, aynı kaldırımda kol kola yürüyen bir Pınarbaşı özlemi içerisindeyiz. Bu anlamda yapılacak olan 2 Haziran seçimlerini bu şekilde görüyoruz. O yüzden kim kazanırsa kazansın Pınarbaşı halkı 3 Haziran'da huzurlu bir şekilde devam etsin. 2 aydır koltuğuna oturtulmayan, 2 aydır mazbatası verilmeyen Deniz Yağan bey var. İnanıyorum ki hak yerini bulacak, 2 Haziran'da Pınarbaşı halkı tekrar Deniz Yağan'a belediye başkanlığı unvanını verecektir" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Başkanı Keskin, seçimler öncesinde yapılan anketlerde Deniz Yağan'ın önde olduğunu da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı seçimi öncesi sağduyu çağrısı yaptı - Son Dakika

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