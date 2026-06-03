CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sapan, yaşanan süreçte genel merkez tarafından yalnız bırakıldığını belirtti.

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 11 gün süren tutukluluğun ardından serbest bırakılan Sapan, tahliyesinden 1 gün sonra yaptığı yazılı açıklamada, yaşadığı adli sürecin kendisi ve ailesi üzerinde önemli etkiler bıraktığını belirtti.

"Genel merkez süreç boyunca gerekli ilgiyi ve desteği göstermedi"

Ailevi nedenleri ve devam eden sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Sapan, CHP Kilis İl Başkanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı kanaatine vardığını ifade etti. Sapan ayrıca, parti genel merkezinin süreç boyunca gerekli ilgiyi ve desteği göstermediğini, bu nedenle kendisini yalnız bırakılmış hissettiğini kaydetti. Bu gerekçeler doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıklayan Sapan, süreç boyunca yanında olan ailesine, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'e, parti üyelerine ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

"Yalnız bırakıldığımı üzülerek ifade etmek durumundayım"

Sapan açıklamasında, "Saygıdeğer hemşerilerim ve sevgili partililerim. Bildiğiniz üzere 23 Mayıs tarihinden bugüne kadar gelen dönemde, zorlu bir adli süreç yaşadım ve 11 gün boyunca tutuklu kaldım. Sonuç olarak da tarafımızca tutuklama kararına karşı yapılan itirazların kabul edilmesi sonucu dün itibarıyla adalet tecelli etti ve serbest bırakıldım. Şükürler olsun ki sürecin başından bu yana, dilimde hep aynı cümle vardı. Asla haram yemedim, yedirmedim. Gelinen noktada gerek ailevi sebeplerim gerekse süregelen sağlık sorunlarım nedeniyle İl Başkanlığı görevini sürdürmenin sevdiklerimin de tavsiyesi üzerine bu aşamada imkansız olduğuna kanaat getirdim. Aynı zamanda partimiz genel merkezinin de süreç boyunca gerekli ilgiyi ve desteği göstermediğini, tarafımın yalnız bırakıldığını üzülerek ifade etmek durumundayım. Bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Kilis İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Beni bu süreç boyunca bir an olsun yalnız bırakmayan en başta sevgili ailem olmak üzere belediye başkanımız ve sevgili dostum Hakan Bilecen'e, çok değerli parti üyelerimize ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceği inancına sahip olan tüm hemşerilerime birer birer teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS