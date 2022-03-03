CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, vatandaşları kapalı yerlerde maske takmayı sürdürmeye çağırdı - Son Dakika

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, Kovid-19 salgını kontrol altına alınana kadar, vatandaşlara kapalı ortamlarda maske takmayı sürdürmelerini önerdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, epidemiyolojik ölçütlere göre, henüz salgının Türkiye'de kontrol altına alınmadığı, günlük ortalama vaka sayısının 50 binin, ölüm sayısının ise 200'ün üzerinde olduğu belirtildi.

Salgın kontrol altına alınmadan bazı halk sağlığı önlemlerinin kaldırılmasının, salgının kontrol altına alınmasını geciktirebileceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun, özellikle risk gruplarında yer alan vatandaşlar için hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölümü artırabileceğine dikkat çekildi.

Açık havada, fiziksel mesafenin korunduğu koşullarda maske takılmasına zaten gerek olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak fiziksel mesafenin korunamadığı koşullarda salgın kontrol altına alınana dek yurttaşlarımıza kendilerini ve sevdiklerini korumak için maske takmaya devam etmelerini öneriyoruz. Kapalı ortamlarda havalandırmanın yeterli olduğuna ilişkin nesnel bir ölçütü uygulamaya koymak ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda olanaklı görünmemektedir. Üstelik havalandırmanın yeterli olması kapalı ortamlarda bulaşı tamamen önlemek için yeterli değildir. Bu nedenle salgın kontrol altına alınana dek yurttaşlarımıza kendilerini ve sevdiklerini korumak için kapalı ortamlarda maske takmaya devam etmelerini öneriyoruz.

Aktif vaka sayısının çok yüksek olduğu bu dönemde HES kodu uygulamasının kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. PCR testi pozitif olduğu dönemde vakaların kamuya açık mekanlara serbestçe girebilmesine izin verilmesi hastalığın bulaşı açısından önemli bir risk etmenidir. Hastalık belirtisi göstermeyenlerden rutin olarak PCR testi istenmeyebilir ancak Kovid-19 hastalığının bulaşının kontrol altına alınabilmesi için yakın temaslılar ve risk grupları hızlı antijen testi ile taranmalıdır, aksi halde salgının kontrol altına alınması gecikebilir."

Okullarla ilgili düzenleme yapılırken yalnızca öğrencinin değil, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin birlikte yaşadığı ailelerdeki risk gruplarının sağlığının da gözetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu bağlamda sınıflarda vaka çıkması halinde, hızlı antijen testleriyle temaslıların taranmasının uygun olacağı dile getirildi.

"Canlı müzik yasağının izahı yok"

Alışveriş merkezleri ve restoran gibi fiziksel mesafenin çoğu zaman uygun olmadığı yerlerde dahi maske zorunluluğu kaldırılmışken, uygun koltuk dağılımı ile mesafe güvenliğinin sağlanabileceği tiyatro ve sinemalar için maske zorunluluğunun devam ediyor olmasının makul bir gerekçe ile açıklanamayacağı kaydedilen açıklamada, benzer biçimde, hemen her önlemin iptal edildiği bir ortamda Kovid-19 salgını önlemleri ile hiçbir ilgisi olmayan canlı müzik yasağının devamının izahının olmadığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığının kararları alırken, bu kararlara temel oluşturan epidemiyolojik ölçütleri açıklamadığı anımsatılan açıklamada, bakanlıktan, Türkiye'deki Kovid-19 vaka ve ölümlerinin yaş, cinsiyet, meslek, eşlik eden hastalık ve il/ilçe dağılımlarını; vaka ve ölümlerin yaş, cinsiyet ve il bazında hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve ölümlere göre trend analizini, aşı çeşitleri ve doz sayısına göre enfeksiyona yakalanma, hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve ölüm açısından aşı etkililiği sonuçlarını açıklaması istendi.