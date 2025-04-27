CHP Kula\'ya Yeni Başkan: Hüseyin Yardımcı

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı'na Hüseyin Yardımcı seçildi.

Önceki ilçe başkanı Kadir Girgin'in sağlık sorunları ve iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından, CHP Kula İlçe Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimle yeni başkan belirlendi.

Yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararla, mevcut yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yardımcı, CHP Kula İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Göreve seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Yardımcı, "Bu önemli görevi bana layık gören yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. CHP Kula İlçe Başkanlığı olarak, ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yeni ilçe başkanı Yardımcı, partinin temel ilkeleri doğrultusunda yerelde aktif ve kapsayıcı bir siyaset izlemeyi hedeflediklerini belirterek, vatandaşla daha güçlü bir bağ kuracaklarının altını çizdi. - MANİSA