CHP kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Özgür Özel yarın 14.00'te genel başkan adaylığını açıklayacak - Son Dakika

CHP kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Özgür Özel yarın 14.00'te genel başkan adaylığını açıklayacak

CHP kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Özgür Özel yarın 14.00\'te genel başkan adaylığını açıklayacak
Son Güncelleme: 14.09.2023 07:44

Seçimlerden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketinin içinde yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yarın saat 14.00'te genel merkezde basın açıklaması yapacak. Değişim sürecine destek veren 30 vekille birlikte genel başkanlığa adaylığını açıklayacak.

CHP'deki değişim hareketinde yer alan Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleşti. Görüşme ile ilgili açıklama yapan CHP'li Özel, "İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım." ifadelerini kullandı. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Özgür Özel yarın saat 14.00'te 30 vekille birlikte kamera karşısına geçip genel başkanlığa adaylığını açıklayacak.

CHP'DE DEĞİŞİM TARTIŞMASI

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP'de tartışmalar bir anda alevlendi. Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim mesajı verdi. CHP'de "değişim" tartışmalarının öncüsü olan İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda partinin ileri gelen isimleriyle gizli online bir toplantı da yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Toplantıya ait görüntüler basına sızdırılırken, tartışmalara yol açan toplantıda CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yer aldı. İmamoğlu gibi parti içinde değişimden yana olan Özgür Özel, birkaç gün önce Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi: "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım."

ADAYLIĞINI İLAN EDECEK

Bu açıklamanın ardından gözler yarına çevrildi. Sözcü'nün haberine göre Özel yarın kendisine destek veren 30 vekil ve parti meclis üyeleri ile saat 14.00'te kamera karşısına geçecek. Genel başkanlığa adaylığını açıklaması beklenen Özelseçim sürecine ilişkin eleştiri ve özeleştiri yaptığı geleceğe dair tutum belgesini de paylaşacak. Özel'in grup başkanlığından istifa edip etmeme noktasında ise henüz bir karara varamadığı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Özgür Özel yarın 14.00'te genel başkan adaylığını açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Özgür Özel yarın 14.00'te genel başkan adaylığını açıklayacak - Son Dakika
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