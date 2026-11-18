CHP Kurultayı davasında İmamoğlu dahil 9 kişiye 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Kurultayı davasında Ekrem İmamoğlu dahil 9 kişiye Seçim Kanununa Muhalefet suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Karar, CHP Kurultayı davasında İmamoğlu dahil 9 kişiyi kapsıyor.
CHP Kurultayı davasında Ekrem İmamoğlu dahil 9 kişi hakkında Seçim Kanununa Muhalefet suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.
Kaynak: İHA
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