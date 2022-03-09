CHP'li Açıkel'den mesleki eğitimle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Açıkel'den mesleki eğitimle ilgili açıklama Açıklaması

09.03.2022 12:50
CHP'li Açıkel'den mesleki eğitimle ilgili açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "CHP'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarında, mesleki eğitimde ve katma değerli üretim için gerekli teknolojik atılımda yaşanan tüm plansızlıkları, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak kapsamlı şekilde ele alacağız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "CHP'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarında, mesleki eğitimde ve katma değerli üretim için gerekli teknolojik atılımda yaşanan tüm plansızlıkları, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak kapsamlı şekilde ele alacağız." ifadesini kullandı.

Açıkel, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, mesleki eğitim ve meslek liseleri konusunda yaşanan sorunlarla ilgili "suyun akışının yeniden düzeldiği" yönündeki değerlendirmesinin, gerçeklikten uzak bir başarısızlık itirafı olduğunu savundu.

Aradan geçen 25 yılda başarısızlık ve öngörüsüzlük için hala katsayı uygulamasının bahane edilmesinin kolaycılık ve samimiyetsizlik olduğunu öne süren Açıkel, önümüzdeki dönemde Mesleki Eğitim Stratejisi ile ilgili hazırladıkları bir çalışmayı kamuoyuna sunacaklarını aktardı.

AK Parti döneminde yaşanan genç ve mezun işsizliğinin en önemli nedenlerinden birisinin de mesleki eğitimdeki ve genel anlamda istihdam politikalarındaki yanlışlar olduğunu savunan Açıkel, şunları kaydetti:

"Sektörün ve ülkemizin ihtiyaçlarına gerekli cevapları vermeyen, niteliği değil niceliği merkeze alan plansız mesleki eğitim politikaları yüzünden bugün ülkemizde genç işsiz sayısı 3,5 milyonu aşmıştır. Mesleki eğitim almak için meslek okullarını tercih eden gençlerimiz arasındaki yaygın işsizlik durumu da plansızlığı kanıtlamaktadır. Oysa geçen 20 yılda meslek liseleri itibar ve nitelik olarak daha yukarıya taşınabilirdi. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarında, mesleki eğitimde ve katma değerli üretim için gerekli teknolojik atılımda yaşanan tüm plansızlıkları, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak kapsamlı şekilde ele alacağız. Nitelikli mesleki eğitim ve istihdam politikaları arasındaki bağı yeniden kuracağız. Önümüzdeki dönemde açıklayacağımız çalışmamızda bunu ortaya koyacağız."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, Mesleki Eğitim, Fethi Açıkel, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Açıkel'den mesleki eğitimle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Açıkel'den mesleki eğitimle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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