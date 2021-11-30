CHP'li Adıgüzel, Kovid-19 vaka sayılarının gizlendiğini iddia etti - Son Dakika

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin yurt genelindeki sayının gizlendiğini ileri sürdü.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarında ilk sırayı seçim bölgesi Ordu'nun aldığını ancak aşılama çalışmalarında da ilk sırada Ordu'nun bulunduğunu söyledi.

Bu durumun, Sağlık Bakanlığınca açıklanması gereken bir konu olduğunu ifade eden Adıgüzel, bir hekim olarak bunun bilimsel tarafını izah edemediğini belirtti.

Yurt genelinde vaka ve vefat sayılarında da tutarsız olduğunu savunan Adıgüzel, üç gün önce yurt genelinde 200 olarak bildirilen vefat sayısının, aynı gün Ordu'da 80 olarak belirlendiğini ileri sürdü.

Gerçek sayının 2 yıldır kamuoyundan gizlendiğini iddia adan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Benim ve diğer milletvekili arkadaşlarımızın bilgi talebine rağmen 2020 ve 2021'in vefat sayıları açıklanmayarak saklanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde, savaş olan ülkeler dahil vefat sayılarını saklamazlar. Bu, Türkiye'ye has bir durum oldu. Bilim insanları, istatistik yapanlar, bu hastalıkla mücadele etmek isteyenler, bu sayıları yapacakları çalışmalarda kullanmak istiyorlar. Sadece bulaşıcı hastalık da değil tüm vefat sayıları kamuoyundan gizlenmektedir. Bu rakamların bilinçli olarak söylenmediğini, yaptıkları hataları, süreci kötü yönettikleri ortaya çıkmasın diye özellikle sakladıklarını söylemek istiyorum."